افزایش قیمت اوراق وام مسکن

ایرنا: اوراق تسهیلات مسکن برگه های 500 هزار تومانی است که برای خرید خانه استفاده می شود و با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار خریداران می توانند با خرید 70 برگه و ارائه آن به بانک مسکن، وام 35میلیون تومانی دریافت کند.

صف خرید سنگینی که برای خرید این اوراق تشکیل شده بود قیمت این اوراق را با افزایش بی سابقه قیمت مواجه کرد، به طوری که قیمت هر برگه اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس از 38 به بیش از 45 هزار تومان ظرف مدت یک هفته رسید.

البته این در حالی بود خریدارانی که چنین رویدادی را پیش بینی کرده و در گذشته اقدام به خرید این اوراق کرده بودند نیز دیگر تمایلی به فروش آن نداشتند و به این ترتیب این موضوع موجب شد تا حجم تقاضا برای این اوراق افزایش یابد.

به این ترتیب با سنگین تر شدن طرف تقاضا، قیمت هر برگه اوراق تسهیلات مسکن افزایش یافت و تمام سر رسیدهای این اوراق با افزایش 15 درصدی مواجه شد.

برهمین اساس فرابورس برای رفع این مشکل نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را روز سه شنبه هفته گذشته به منظور ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا متوقف کرد اما بعد از رایزنی های مسئولان فرابورس با مدیران بانک مسکن، نمادهای معاملاتی این اوراق از روز چهارشنبه با افزایش دامنه نوسان بازگشایی شد.

همچنین با اعلام مدیریت بازار فرابورس تمام نمادهای معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد و محدودیت حجمی هر سفارش به تعداد 90 ورقه روز چهارشنبه 25 دی ماه بازگشایی شد.

افسانه اروجی رئیس اداره نظارت بازار فرابورس نیز در همین راستا از آغاز ارایه تسهیلات جدید مسکن و ارایه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: هزینه دریافت تسهیلات 30 میلیون تومانی حدود سه میلیون و500 هزار تومان است.

وی با بیان آنکه متقاضیان برای دریافت تسهیلات جدید مسکن به شعب کارگزاری های فرابورس مراجعه کنند، افزود: این افراد می توانند با مراجعه به سایت شرکت فرابورس اطلاعات مربوط به چگونگی دریافت این تسهیلات را در سراسر کشور دریافت کنند.

وی ادامه داد: هر برگ اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن معادل 500 هزار تومان است و برهمین اساس برای دریافت تسهیلات 30 میلیون تومانی مسکن باید 60 برگه با قیمت هر برگ 58 هزار تومان خریداری شود.

اروجی تصریح کرد: برهمین اساس هزینه خرید این نوع تسهیلات حدود سه میلیون و 500 هزار تومان است که البته کارمزد اندکی نیز به آن اضافه خواهد شد.

رییس اداره نظارت بازار فرابورس تصریح کرد: با خرید برگه های مذکور گواهی خرید تسهیلات صادر شده و مدارک تسهیلات به بانک مسکن ارسال می شود.

اروجی تاکید کرد: متقاضیان می توانند برای خرید این اوراق به شعب بانک مسکن نیز مراجعه و سفارش خرید تسهیلات را ارایه کنند.

به گفته وی، تاکنون 88 هزار برگه اوراق تسهیلات مسکن توسط متقاضیان خریداری شده است.

رئیس اداره نظارت بازار فرابورس با اشاره به بازگشایی 35 نماد معاملاتی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از روز چهارشنبه هفته گذشته، گفت: با اقدام به موقع فرابورس، بازار وام مسکن پس از ایجاد صف خرید مجددا احیا شد.

اروجی ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا را دلیل بسته شدن این نمادها در روزهای گذشته عنوان کرد و افزود: نمادهای معاملاتی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با افزایش دامنه نوسان تا سقف 50 درصد بازگشایی شد تا با تخلیه تب بازار نسبت به افزایش قیمت این اوراق و جلوگیری از سفته بازی، شرایط خرید برای متقاضیان واقعی ایجاد شود.

به گفته وی با وجود محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد بر روی نمادهای معاملاتی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، این نمادها به طور متوسط تقریبا در 27 درصد قیمت و با معامله 88 هزار و 300 ورقه در 3 هزار و 837 دفعه معامله به تعادل رسیدند.