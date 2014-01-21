خبرآنلاین: گلایه نمایندگان از برخی اظهارات رییس جمهور و دولتی‌ها درباره سوالات مجلسی ها از وزرا به جلسه امروز مجلس هم کشیده شد.

محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس که ریاست جلسه علنی امروز مجلس در غیاب علی لاریجانی رییس مجلس را برعهده داشت در پاسخ به انتقادات یکی از نمایندگان مجلس درباره انتقاد دولتمردان از سوال های زیاد از وزرا، اظهار داشت: سوال از وزیران حق نماینده ها و پاسخ دادن وزیران نیز جزو وظایف آنها است.

وی تصریح کرد: برخی گلایه می کنند و می گویند سوال نمایندگان وقت وزیران را می گیرد، اما ما معتقدیم که وقت وزیران باید تقسیم شود و بخشی از آن نیز به پاسخ دادن به نمایندگان صرف شود.

نایب رییس مجلس با تاکید براینکه در نظام مردمسالاری دینی مسئولان باید پاسخگو باشند، خاطرنشان کرد: همواره تلاش مجلس این بوده که سوال نمایندگان از وزیران را قبل از اینکه به تریبون و یا حتی کمیسیون برسد در جلسه مشترک حل و فصل شود و این برداشت ما نیز از نظر حضرت امام(ره ) است چرا که قبل از انقلاب سوال نمایندگان ابتدا به کمیسیون نمی رفت و مستقیم در صحن مطرح می شد اما امام خمینی(ره) توصیه فرمودند و دستور دادند قبل از اینکه در تریبون مسایل مطرح شود در یک جلسه مشترک بررسی کنید شاید به تفاهم رسیدید، ما نیز بر همین مبنا تلاش می کنیم تا حداکثر سوالات پیش از آمدن به صحن علنی حل و فصل شود.

باهنر در پاسخ به برخی نمایندگان که این رویه را کدخدامنشی و مخل وظیفه نظارتی وکلای ملت می دانستند، اظهار کرد: این موضع خلاف آیین نامه نیست چون نهایتاً حق با نماینده است و اگر نماینده ای اعلام کرد که قانع نشدم و باید در صحن علنی مطرح شود ما موظفیم این کار را انجام دهیم.

نایب رییس مجلس در پایان خطاب به دولتی‌ها گفت: ضمن اینکه به کارهایتان می رسید دلتان را هم کمی بزرگتر و حوصله تان را بیشتر کنید ، طرح سوالات و پاسخ دادن شما در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی وظایف وزیران، تاثیر مثبت خواهد داشت.