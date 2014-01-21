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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۰

پیگیری آتش‌سوزی خیابان جمهوری در شورای‌شهر

رییس شورای شهر اسلامی شهر تهران با ابراز تاسف از حادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری از کمیسیون‌های مربوطه در شورای شهر تهران خواست تا این موضوع را پیگیری کنند و گزارش‌ آن را به صورت مفصل و جداگانه به شورای شهر تهران برسانند.

ایسنا: احمد مسجد جامعی امروز در جلسه علنی شورای شهر تهران که با فضایی حزن‌آلود همراه بود، با اشاره به جان باختن دو زن کارگر در این حادثه، گفت:‌ این زنان مادر، همسر، خواهر، خاله و عمه بوده‌اند و در عین حال دو کارگر شریف بوده‌اند که در ایام تعطیل مجبور به حضور برای کسب رزق حلال شده‌اند.

وی افزود: تعهد اجتماعی ما به عنوان مدیریت شهری این است که برای شهروندان احساس امنیت را فراهم کنیم و راهکار آن هم این است که با حساسیت به این موضوع پرداخته و چنین وقایعی را پیگیری کنیم.

وی گفت: چند ماه پیش که مدیر عامل سازمان آتش نشانی در جلسه شورا حضور داشت در حضور همه اعضا اعلام کرد که همه تجهیزات ما کامل است و ما هیچ احتیاجی به اعتبارات و تجهیزات جدید نداریم و حتی ما آنقدر به روز هستیم که آلمان‌ها از ما عقب تر هستند و این اظهارات مدیرعامل آتش نشانی را همه اعضای شورا به یاد دارند.

وی افزود: این اتفاق اگرچه سهوی بوده و عمدی در آن نیست اما باید پیگیری شود و مشخص شود که ریشه این اتفاقات از کجا آب می‌خورد.

وی از کمیسیون‌های مربوطه در شورای شهر تهران خواست تا این موضوع را پیگیری کنند و گزارش‌ آن را به صورت مفصل و جداگانه به شورای شهر تهران برسانند.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضو سابق شورای شهر تهران مهمان امروز شورای شهر تهران بود که در جلسه حضور یافت.

کد مطلب 2406389

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