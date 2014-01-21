ایسنا: احمد مسجد جامعی امروز در جلسه علنی شورای شهر تهران که با فضایی حزن‌آلود همراه بود، با اشاره به جان باختن دو زن کارگر در این حادثه، گفت:‌ این زنان مادر، همسر، خواهر، خاله و عمه بوده‌اند و در عین حال دو کارگر شریف بوده‌اند که در ایام تعطیل مجبور به حضور برای کسب رزق حلال شده‌اند.

وی افزود: تعهد اجتماعی ما به عنوان مدیریت شهری این است که برای شهروندان احساس امنیت را فراهم کنیم و راهکار آن هم این است که با حساسیت به این موضوع پرداخته و چنین وقایعی را پیگیری کنیم.

وی گفت: چند ماه پیش که مدیر عامل سازمان آتش نشانی در جلسه شورا حضور داشت در حضور همه اعضا اعلام کرد که همه تجهیزات ما کامل است و ما هیچ احتیاجی به اعتبارات و تجهیزات جدید نداریم و حتی ما آنقدر به روز هستیم که آلمان‌ها از ما عقب تر هستند و این اظهارات مدیرعامل آتش نشانی را همه اعضای شورا به یاد دارند.

وی افزود: این اتفاق اگرچه سهوی بوده و عمدی در آن نیست اما باید پیگیری شود و مشخص شود که ریشه این اتفاقات از کجا آب می‌خورد.

وی از کمیسیون‌های مربوطه در شورای شهر تهران خواست تا این موضوع را پیگیری کنند و گزارش‌ آن را به صورت مفصل و جداگانه به شورای شهر تهران برسانند.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضو سابق شورای شهر تهران مهمان امروز شورای شهر تهران بود که در جلسه حضور یافت.