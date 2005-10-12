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۲۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۵:۵۳

رئيس جديد دانشكده مديريت و علوم اجتماعي واحد تهران شمال معرفي شد

طي مراسمي با حضور دكتر يعقوب نژاد رئيس دانشگاه آزاد تهران شمال دكتر فروغ رستميان به عنوان رئيس جديد دانشكده مديريت و علوم اجتماعي اين واحد دانشگاهي معرفي شد.

به گزارش خبنرگار دانشگاهي "مهر"، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال در اين مراسم طي سخناني بر ارتقاي كيفيت آموزش در دانشگاه تاكيد كرد و خواستار احترام مضاعف به دانشجويان و همه مخاطبين دانشگاه شد.

دكتر يعقوب نژاد ضمن مهم شمردن بحث پوشش و مراعات الگوهاي پوششي مناسب با شان و منزلت دانشگاه از اهميت و توجه به سخنراني هاي علمي و انتشار مجلات تخصصي سخن گفت.

گفتني است، طي حكمي از سوي دكتر يعقوب نژاد دكتر فروغ رستميان به سمت رئيس دانشكده مديريت و علوم اجتماعي واحد تهران شمال منصوب و مشغول به كار شد.

کد مطلب 240639

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