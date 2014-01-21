  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۰۵

شناسایی مظنونان شلیک به گوزن

در پی یک مورد تیر اندازی در شامگاه شنبه به یک راس گوزن زرد در پارک پردیسان تهران ، مدیر کل محیط زیست استان تهران از شناسایی 2 مظنون حادثه خبر داد.

سایت خبری محیط زیست ایران: محمد هادی حیدر زاده با بیان اینکه شامگاه شنبه، یک راس گوزن زرد ایرانی در پارک طبیعت پردیسان مورد ضرب شلیک گلوله قرارگرفت، گفت : با پیگیری های سازمان 2 مظنون حادثه شناسایی و به عوامل پلیس انتظامی معرفی شدند .

وی با اشاره به این که افراد متخلف با شلیک 3 گلوله این گوزن را از پای درآوردند، افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد متخلفان از سمت اتوبان همت به این گوزن شلیک کرده و پس از آن از محل متواری شده‌اند.

به گفته مدیر کل محیط زیست استان تهران  کشتن یک گوزن زرد ایرانی در داخل محدوده فنس‌کشی شده تخلف و جرم محسوب میشود ، لذا مراتب به پلیس آگاهی اعلام شده است.

کد مطلب 2406391

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها