شناسایی مظنونان شلیک به گوزن

سایت خبری محیط زیست ایران: محمد هادی حیدر زاده با بیان اینکه شامگاه شنبه، یک راس گوزن زرد ایرانی در پارک طبیعت پردیسان مورد ضرب شلیک گلوله قرارگرفت، گفت : با پیگیری های سازمان 2 مظنون حادثه شناسایی و به عوامل پلیس انتظامی معرفی شدند .

وی با اشاره به این که افراد متخلف با شلیک 3 گلوله این گوزن را از پای درآوردند، افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد متخلفان از سمت اتوبان همت به این گوزن شلیک کرده و پس از آن از محل متواری شده‌اند.

به گفته مدیر کل محیط زیست استان تهران کشتن یک گوزن زرد ایرانی در داخل محدوده فنس‌کشی شده تخلف و جرم محسوب میشود ، لذا مراتب به پلیس آگاهی اعلام شده است.