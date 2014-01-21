فارس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از ترک عشق‌آباد در جمع خبرنگاران و درباره اقدام بان‌کی‌مون در دعوت از ایران و سپس پس گرفتن این دعوت برای حضور در ژنو 2 خاطر نشان کرد: آقای بان‌کی مون در هفته گذشته چندین بار با من تماس گرفت و من صریحا به ایشان اعلام کردم که برای حضور در این نشست هیچگونه پیش شرطی را نمی‌پذیریم.

وزیر خارجه گفت که متاسفیم آقای بان‌کی‌مون بر اثر فشار وارده پیشنهاد خود را پس گرفت و این رفتار را در شان دبیر کل نمی‌دانم.

وی درباره احتمال دیدارش با اشتون در حاشیه اجلاس داووس با بیان اینکه احتمال مذاکره حضوری بین من و ایشان در اجلاس داووس و کنفرانس امنیتی وجود دارد گفت: صحبت من و ایشان مقدماتی خواهد بود.