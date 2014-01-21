جنگ خیابانی با شیر گاو و دسر رنگ شده/عکس

مجله مهر: کشمکش های خیابانی اوکراینی ها در مقابل دولت هنوز ادامه داد و حالا بعد از گذشت یک ماه و نیم اعتراضات تبدیل به جنگ خیابانی شده است. جنگی که البته دیروز با حاشیه هایی همراه بود. روز گذشته دو معترض با لباس های عجیب و غریب به خیابان های کیف رفتند تا با سپر و کلاهخود آهنی جلوی پلیس بایستند. عینک، سرپوش فلزی، بازوبند و سپر فلزی تجهیزاتی بود که این معترضان با آن در مقابل گاز اشک آور و باتوم پلیس از خود محافظت می کردند.

اسلحه ای به نام شیر گاو!

اما پیش از این هم معترضان کشورهای دیگر برای درگیری با پلیس به روش های خلاقانه متوسل شده بودند. در سال 2011 معترضان بلژیکی در شهر بروکسل تصمیم گرفتند با شیر گاو به جنگ پلیس بروند! معترضان که اغلب کشاورز بودند در اعتراض به ارزان شدن قیمت شیر در اروپا، گاوهای خود را به خیابان آوردند و پلیس را زیر بارانی از شیر پرفشار گاوها گرفتند.

مرد عنکبوتی بر فراز شهر

در سال 2008 دو مرد که خود را از اعضای یک کمپین عدالت طلبانه معرفی می کردند، با پوشیدن لباس های بت من و مرد عنکبوتی بر پشت بام خانه حزب کارگر لندن ایستادند تا صدای اعتراض شان را به گوش مسئولان برسانند. آنها که به سیاست های خانوادگی و قوانین حضانت فرزند در انگلستان اعتراض داشتند، روی یک بنر نوشته بودند: «پدر فقط یک مفهوم نیست. برای زندگی لازم است.» حرف این گروه آن بود که پدرها حق دیدن و زندگی کردن با فرزندانشان را دارند و نباید دسترسی بعضی از مردان به فرزندشان محدود شود.

بدرقه وزیر با دسر سبز رنگ

اعتراض بعدی باز هم در لندن اتفاق افتاد. در سال 2009 زنی به نان لیلا دین، اهل برینگتون در اعتراض وضعیت به فرودگاه هیترو ماده سبز رنگی را به صورت وزیر کار این کشور پرتاب کرد. واکنش وزیر وقت که در ساختمان پارلمان مورد حمله این زن معترض قرار گرفته بود، جملاتی بود که این طور گفت: «نمی دانم این سوپ بود یا یک غذای سبز رنگ. اما به هر حال خانم معترض موفق نشد من را زیاد رنگی کند.» لیلا دین بعدها گفت که ماده پرتاب شده کرم کاستردی (یک نوع دسر شیرین) بوده که به آن رنگ سبز اضافه کرده بود.

فرشی از خون

در سال 2010 معترضان تایلندی تصمیم گرفتند با خون هایی که زیر پای نخست وزیر این کشور می ریزند، اعتراضشان را به گوش دولتمردان برسانند. آنها روزی را برای این کار تعیین کردند تا مقابل محل اقامت نخست وزیر جمع شده و اعتراض خونین شان را نشان دهند. برای این کار از یک روز قبل خون خود را در بطری ریختند و در 17مارس خیابان محل اقامت واجاجیوا را در بانکوک با خون خود سرخ کردند. در این اعتراضات 300لیتر خون از 50 هزار معترض جمع آوری شد در حالی که رهبران معترضان حداقل هزار لیتر خون پیش بینی کرده بودند.



