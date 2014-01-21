ابتکار: از تهران بروید!

مجله مهر: معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست، امروز میهمان شورای شهر بود و به سئوالات اعضای شورای شهر پاسخ گفت.

او ابتدا در پاسخ به سوال اسماعیل دوستی، یکی از اعضای شورای شهر،تایید کرد که کیفیت بنزین غیر استاندارد عامل اصلی آلودگی شهرهاست و بعد به خانواده هایی که کودک بیمار یا خردسال دارند توصیه کرد از تهران بروند که این راه سریع ترین راه برای گریز از آلودگی هواست.

فاطمه دانشور رییس کمیته اجتماعی شورا از او پرسید که چرا هوا به این اندازه آلوده است که کودکان در بیمارستانها بستری می شوند و ابتکار گفت:«ما همه نگران کودکان خود هستیم راه حل عاجل بیرون رفتن از تهران است.»

البته رییس سازمان محیط زیست تهران ابراز امیدواری کرد که با تصویب لایحه هوای پاک مشکلات محیط زیست حل شود اما به نظر می رسد امید چندانی به حل این مشکل بزرگ پایتخت نیست. به خصوص اینکه کارشناسان محیط زیست هشدار داده اند که خود پالایی در تهران خوب اجرا نمی‌شود و علت پایداری آلودگی هوا در پایتخت هم همین است.

امروز كمال الدین پیرموذن، عضو هیات رئیسه فراكسیون محیط زیست مجلس هم گفت که این مسئله هفته آینده در مجلس بررسی می شود.شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم اعلام کرده است که عدد شاخص آلودگی هوای تهران امروز ۱۴۲ است و تنها ۸ واحد فاصله تا هشدار و ناسالم برای همه گروه های جامعه فاصله دارد. آن هم در هفته هوای پاک!همین مسئله هم باعث شد که امروز فروش طرح روزانه در پایتخت متوقف شود.

البته این مشکل دیگر تنها به تهران محدود نیست و کرج، اصفهان، مشهد و تبریز هم این روزها هوای پاک ندارند.