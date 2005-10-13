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۲۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۱۷

در فضايي حماسي

آلبوم "ازخشت و خاك" با صداي عليرضا قرباني منتشر مي شود

آلبوم "ازخشت و خاك " با صداي "عليرضا قرباني " و آهنگسازي "طالب چراغي" بزودي منتشر مي شود.

 عليرضا قرباني در گفت وگو با خبرنگار موسيقي"مهر" با اعلام اين خبر گفت: آلبوم "از خشت و خاك"  با آهنگسازي "طالب چراغي" توسط شركت " آواي باربد" تا دو هفته ديگر منتشر مي شود.

قرباني افزود: اين اثر موسيقايي با استفاده از اشعار فردوسي و در فضاي موسيقي و سازبندي كاملا سنتي ساخته شده است و از سازهايي نظير بالابان، دونلي،تنبور، دوتار، سازهاي كوبه اي كه به نوعي جزو سازهاي فراموش شده به حساب مي آيند ، در اين اثر استفاده شده است.

اين خواننده در پايان گفت : فضاي موسيقي آلبوم " از خشت و خاك " حماسي و در بعضي مواقع رمانتيك مي شود.

کد مطلب 240640

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