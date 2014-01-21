ایسنا: محسن روحانی در مورد ابطال کارت سوخت خودرو و موتورسیکلتهای فرسوده گفت: طبق ابلاغیه مصوب سال 1387، قرار بود مطابق یک جدول زمانی مشخص، پلیس راهور از تردد خودرو و موتورسیکلتهای فرسوده جلوگیری کرده و کارت سوخت آنها توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران باطل شود.
وی افزود: با وجودی که موتورسیکلتهای با عمر بالای 10 سال فرسوده محسوب میشوند اما آذر ماه امسال ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مصوبهای ابلاغ کرد که در گام اول موتور سیکلتهای با عمر بالای 15 سال فرسوده محسوب شوند و طبق نص صریح ابلاغیه، کارت سوخت آنها باطل شود.
مدیر سامانه هوشمند سوخت با اشاره به این که باید در این مرحله حدود 500 هزار کارت سوخت موتورسیکلت با عمر بالای 15 سال ابطال شود گفت: ابطال کارت سوخت این موتورسیکلتها از هفته پیش آغاز شده است که به تدریج و روزانه تعدادی از این کارتهای در صف ابطال سامانه هوشمند سوخت قرار میگیرد.
روحانی در پاسخ به این سوال که از چه زمانی ابطال کارت سوخت موتورسیکلتهای با عمری بالای 10 سال آغاز میشود؟ گفت: تاکنون مصوبه ای در این زمینه ابلاغ نشده است اما احتمالا بعد از این مرحله کارت سوخت موتورسیکلتهای با عمر بالای 14 سال ابطال میشود و این کار بر اساس زمان ساخت این وسیله نقلیه تا عمر بالای 10 سال ادامه مییابد.
او در مورد کاهش سهمیه سوخت موتورسیکلتهای بدون پلاک ملی از 25 لیتر در ماه به 15 لیتر که پیش از این مسوولان مربوطه از اجرای آن خبر داده بودند هم توضیح داد: این موتورسیکلتها باید طبق دستورالعمل مصوب نسبت به تغییر پلاک موتورسیکلت خود اقدام کنند در غیر این صورت پلیس راهور مانع تردد آنها میشود. با وجود این تا کنون به شرکت ملی پخش مصوبه ای مبنی بر کاهش سهمیه سوخت موتورسیکلتهای فاقد پلاک ملی ابلاغ نشده است.البته موتورسیکلتهایی که پلاک ملی ندارند و جزء وسایل نقلیه فرسوده محسوب میشوند نیز طبق مصوبه مورد نظر، توسط پلیس راهور پلاک نمیشوند.
روحانی در مورد ابطال کارت سوخت خودروهای فرسوده با عمر بالای 25 سال نیز با اعلام این که تاکنون دستورالعملی در این مورد به شرکت ملی پخش اعلام نشده است گفت: هم اکنون درحال جمعآوری اطلاعات مورد نیاز در این زمینه به کمک پلیس و سازمانهای مربوطه هستیم.
وی با یادآوری این که تردد خودروها و موتورسیکلتهای فاقد پلاک ملی و فرسوده غیرقانونی است تاکید کرد: عامل اصلی آلودگی هوای شهرهای بزرگ وسایل نقلیه فرسوده هستند، پس حداقل باید سعی شود که سوخت یارانه ای در اختیار این گونه وسایل قرار نگیرد.
این مقام مسوول در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در مورد ابطال کارت سوخت خودروهای دیزلی هم اعلام کرد: تاکنون برای این دسته از وسایل حمل و نقل نیز دستورالعملی به این شرکت ابلاغ نشده است.
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