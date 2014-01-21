250هزار دلار برای حفاظت از یوزپلنگ خراسان

ایرنا: ˈحسین آبسالانˈ اظهار کرد: این اعتبار قرار است در ابتدای سال 2014 میلادی برای شتاب بخشی طرح مدیریت دام و مرتع در این منطقه هزینه شود.

وی افزود: پیش بینی اعتبار از سوی دفتر عمران سازمان ملل برای کمک به بهبود همکاری مردم محلی به منظور حفاظت از نسل یوزپلنگ آسیایی در میاندشت براساس بازیدهای انجام شده از سوی نمایندگان این سازمان از منطقه صورت گرفته است.

آبسالان گفت: این اعتبار در بخش های مختلف بهبود حفاظت در این منطقه از جمله تامین نیروی انسانی، تهیه امکانات حفاظتی، غذا و بالا بردن ضریب امنیت منطقه میاندشت برای حفاظت بهتر از گونه کمیاب یوزپلنگ آسیایی هزینه می شود.

به گفته وی تاکنون برای اجرای طرح های حفاظتی در میاندشت جاجرم به عنوان یکی از زیستگاه های یوزپلنگ، مبالغی از محل اعتبارات ملی هزینه شده و تصاویر ثبتی دوربین های کار گذاشته شده در منطقه حکایت از زیست هفت تا هشت قلاده یوز دارد.

همچنین پارک ملی میاندشت با امضای روسای سازمان محیط زیست ایران و برنامه عمران سازمان ملل به عنوان منطقه نمونه برای مشارکت مردم محلی در حفاظت از زیستگاه های یوز با مدیریت دام و مرتع در کشور برگزیده شده است.

نخستین مرکز تحقیقاتی، آموزشی و تکثیر یوزپلنگ آسیایی در شرایط نیمه اسارت، در پناهگاه حیات وحش ˈمیاندشتˈ جاجرم در حراسان شمالی در سال 87 راه اندازی شده است و تاکنون اعتبارات مطلوبی برای اجرای طرح مزبور در منطقه هزینه شده ولی تداوم حفاظت از این زیستگاه یوزپلنگ نیاز به تخصیص اعتبارات مستمر است.

منطقه حفاظت شده و پارک ملی میاندشت جاجرم با وسعت 85 هزار هکتار در جنوب غربی استان خراسان شمالی، از قدیمی ترین مناطق چهارگانه حفاظت شده کشور به شمار می رود که از سال 1352 تحت حفاظت قرار گرفته است.

این منطقه با داشتن جمعیت زیاد آهو از بهترین زیستگاه های گونه کمیاب و در آستانه انقراض یوزپلنگ آسیایی در کشور است.