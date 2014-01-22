خانه ملت: یوناتن بت کلیا در واکنش به تاخیر چندین ساله در بهره‌برداری از آزادراه تهران-شمال، گفت:‌ عدم نظارت صحیح بر ساخت و ساز آزادراه تهران-شمال و غفلت مسئولین اجرایی یکی از مهمترین دلایل تاخیر طولانی در بهره‌برداری از این پروژه محسوب می‌شود.

نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، افزود: اعضای کمیسیون عمران مجلس باید هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف آزادراه تاریخی تهران-شمال اقدامات اساسی را انجام دهند که البته انتظار می‌رود نمایندگان شمال کشور نسبت به این موضوع حساسیت‌ بیشتری به خرج دهند.

وی در واکنش به علاقه‌مندی فنلاندی‌ها برای سرمایه‌گذاری در آزادراه تهران-شمال، تصریح کرد:‌ پیمانکاران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی بسیاری تا به حال وارد پروژه آزادراه تهران-شمال شده‌اند، اما به دلیل عدم پرداخت مطالبات سرمایه گذاران توسط وزارت راه و شهرسازی، تکمیل و ساخت این آزادراه را نیمه کاره رها کرده‌اند.

بت کلیا اظهار کرد:‌ در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی از دولت طلبکارند که سرمایه گذاران آزادراه تهران-شمال نیز از جمله‌ی آنها محسوب می‌شوند، از این رو یکی از دلایل اصلی عدم بهره‌‌برداری از این پروژه کمبود منابع مالی است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، عنوان کرد:‌ اگر قرار باشد سرمایه گذاران فنلاندی وارد طرح آزادراه تهران-شمال شوند ولی منابع مالی لازم به آنها تزریق نشود، این شراکت هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس، خاطر نشان کرد: طرح آزادراه تهران-شمال به هر شکلی باید به اتمام برسد، اما با توجه به کاهش بودجه عمرانی کشور به نظر نمی‌رسد تا چند سال آینده این بزرگراه عظیم افتتاح و آماده بهره‌برداری باشد.