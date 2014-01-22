وضعیت دریاچه ارومیه وخیم است

ایسنا: پروفسورکردوانی منطقه آذربایجان غربی، توضیح داد: انتقال آب به دریاچه ارومیه خیانت به منطقه است. به گفته مسئولین، هزینه برق طرح انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه برابر با کل هزینه برق کشور است که از لحاظ اقتصادی دارای توجیه نیست.

وی افزود: انتقال آب به دریاچه ارومیه، خیانت به دریاچه است زیرا به دلیل وجود چاه‌های بسیار در اطراف دریاچه، آب انتقالی به چاه‌ها نفوذ می‌کند و تاثیری برای سطح آب دریاچه ندارد.

کردوانی تصریح کرد: وضعیت وخیم دریاچه ارومیه به دلیل حفر بیش از حد چاه‌های مجاز و غیرمجاز است. 6 هزار چاه مجاز و 18 هزار چاه غیرمجاز در اطراف دریاچه ارومیه حفر شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای پرکردن دریاچه ارومیه به 28 میلیارد مکعب آب نیاز است که اگر فرض کنیم سالانه یک میلیارد مترمکعب به دریاچه سرازیر شود، 28 سال طول می‌کشد تا دریاچه پر شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تاکنون 2 هزار فقره از چاه‌های اطراف دریاچه پر شده ولی به دلیل وخامت اوضاع در این مناطق و اقتصاد فلج شده، برخی مردم شروع به مهاجرت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هیچ استفاده اقتصادی از نمک دریاچه ارومیه نمی‌شود، اظهار کرد: نمک دریاچه ارومیه نه تنها نمک طعام نیست بلکه جنبه صنعتی دارد و برای تولید خمیردندان و مصارف پتروشیمی کاربرد دارد.

کردوانی ادامه داد: بهترین راه، کمک به منطقه خشک دریاچه و تبدیل آن به یک پارک گیاهی و حیوانی است که می تواند در دنیا بی نظیر باشد.

وی با اشاره به طرح آبخیزداری دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد: این طرح از لحاظ علمی با مشکل مواجه است زیرا آبخیزداری طبق تعریف علمی به اقداماتی گفته می‌شود که منجر به نفوذ آب به داخل زمین می‌شود، بنابراین اجرای طرح آبخیزداری در دریاچه ارومیه منجر به کاهش آب دریاچه و انتقال آن به دشت‌ها می‌شود.