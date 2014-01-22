ایسنا: اسماعیل جلیلی اظهار کرد: اگر دولت بخواهد تبصره‌های مربوط به نحوه اجرای هدفمندی در سال آینده را در قالب پیشنهادی در جریان رسیدگی به بودجه ارائه کند باید تا پیش از پایان زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس اقدام به این کار کند اما در غیر این صورت این اصلاحیه‌ای از سوی دولت خواهد بود که می‌تواند بعد از بودجه به مجلس ارائه شود.

وی افزود: در حال حاضر در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، درآمدهای هدفمندی ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که یازده هزار میلیارد نیز برای یارانه نان و برق پیش‌بینی شده است که در صورت ابقای این درآمد در بودجه، وضعیت موجود در پرداخت‌ها نیز ادامه می‌یابد اما اینکه این رقم به چه شکل تغییر کند یا افزایش یابد بستگی به پیشنهاد دولت دارد.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس ادامه داد‌: اگر درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در سال بعد اضافه شود، نحوه پرداخت هم تغییر خواهد کرد. قطعا در سال آینده پرداخت نقدی اضافه نخواهد شد و در صورت افزایش درآمد هدفمندی به بخش‌های تولید و بهداشت کمک خواهد شد. جلیلی در پایان گفت که نحوه توزیع درآمد هدفمندی باید بر اساس قانون پیش‌بینی شود.