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۲۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۳

به سرپرستي مجيد درخشاني

گروه خورشيد اولين آلبوم خود را پس از عيدفطر منتشر مي كند

گروه خورشيد اولين آلبوم خود را پس از عيدفطر منتشر مي كند

دو آلبوم "ازبودن و سرودن " و "فصل باران" با اجراي گروه خورشيد با سرپرستي "مجيد درخشاني" و صداي "عليرضا قرباني" پس از عيد فطر منتشر مي شود.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، ضبط آلبوم "فصل باران" دردستگاه همايون و متعلقات آن  به اتمام رسيده كه پس از عيد سعيد فطر توسط انتشارات سروش منتشر مي شود.

همچنين  آلبوم "ازبودن و سرودن" در مايه هاي بيات ترك و با استفاده از شعر دكتر شفيع كدكني ساخته شده كه اكنون مراحل پاياني ساخت به سر مي برد.

خاطرنشان مي شود، اين دو اثر اولين تجربه كار به صورت آلبوم است كه با صداي عليرضا قرباني منتشر مي شود. همچنين گروه خورشيد اولين كنسرت خود را به صورت سه شب يعني 28 ،29 و 30 شهريورماه، درتالار وحدت اجرا كرد.

کد مطلب 240642

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