خانه ملت: رمضانعلی سبحانی‌فر از تشکیل کمیته‌ای فنی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خبر داد و گفت: برخی سایت‌ها در فضای مجازی وجود دارند که در آنها علاوه بر عناوین مفید و مورد استفاده مردم، عناوین مجرمانه هم وجود دارد که بهتر است تنها مفاد شامل مصادیق مجرمانه در آنها فیلتر شود.

نماینده مردم سبزوار، جفتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمند در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه یک کمیته فنی در نظر گرفته که وظیفه آن غربالگری سایت‌هایی است که به واسطه وجود برخی عناوین مجرمانه در دست فیلتر شدن است اما در کنار این مصادیق، عناوین مفید و مورد استفاده برای مردم هم در آن وجود دارد.

وی افزود: این کمیته قصد دارد تا اگر به لحاظ فنی امکان تفکیک مفاهیم مفید از مضر در این سایت‌ها وجود داشته باشد به این تفکیک پرداخته تا لازم نباشد سایت مذکور به صورت کلی فیلتر شود بلکه تنها عناوین مضر تحت فیلتر قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: وظیفه شناسایی سایت‌هایی که اقدامات تفکیکی باید در آنها اعمال شود با کمیته دیگری است که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و رصد کردن سایت‌ها را دارد.

سبحانی‌فر درباره نگاه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفت: با توجه به اینکه برخی وزیران کابینه دولت از اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هستند و کابینه دولت هم تغییر کرده که بر این اساس تعویض نگاه‌ها در این کارگروه بدیهی است.

وی ادامه داد: رویه اداره کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه کاملاً دموکراتیک بوده و به‌واسطه این شکل اداره، کارگروه اعمال نظرها تعیین‌کننده نهایی تصمیمات کارگروه است، بنابراین ممکن است نظرهای مخالفی بین اعضا برای فیلتر کردن برخی سایت‌ها در این کارگروه وجود داشته باشد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصریح کرد: نحوه اداره کارگروه به روال فعلی ادامه داشته و تغییر نخواهد کرد، تنها اگر رویکرد آن تغییر کند به‌واسطه تغییر اعضا خواهد بود.