ایسنا: سردار دکتر علی مجیدی در تشریح جزئیات طرح سنجش BMI (سنجش وزن کارکنان)، با اشاره به تاکیدات فرمانده ناجا در مورد کاهش وزن و تناسب اندام پرسنل، گفت: کارکنان دارای اضافه وزن با سیاست‌های تشویقی اقدام به کاهش وزن می کنند.

وی با بیان اینکه این سنجش BMI در بسیاری از رده‌های انتظامی به اجرا درآمده و نتایج خوبی نیز در برداشته است، گفت: در صورتی که افراد بر اساس برنامه اتخاذ شده، وزن خود را کاهش ندهند، از بعضی امتیازات محروم خواهند شد که خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد کاهش وزن ماموران بوده‌ایم.

رئیس بهداری ناجا با اشاره به اجباری بودن ورزش صبحگاهی، گفت: کارکنان موظفند سه روز در هفته، یک ساعت و 30 دقیقه ورزش صبحگاهی انجام دهند و تنها در صورتی که فرد دچار بیماری خاص باشد، از ورزش صبحگاهی معاف می‌شود.

وی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر تغذیه نامناسب سربازان نیز با اشاره به پروتکل تغذیه در این مورد گفت: ممکن است با توجه به کمبود اعتبارات میزان پروئتین و کالری در تغذیه این افراد کاهش یابد، اما حذف نمی‌شود و با توجه به کمبود اعتبار، پروتکل تغذیه‌ای سربازان در حد ایده‌آل اجرا نشود.

وی همچنین در مورد شایع‌ترین بیماری‌های ماموران پلیس نیز با بیان اینکه ماموران ناجا جدا از جامعه نیستند، به استرس‌های شغلی ماموران اشاره کرد و گفت: بیماری ناشی از استرس کاری، مشکلات قلبی - عروقی، مشکلات اسکلتی علت بیشترین مراجعات به کمیسیون‌های پزشکی را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به طرح پایش سلامت کارکنان ناجا گفت: طرح پایش سلامت در برخی مشاغل چهار، دو و سالیانه اجرا می‌شود و براساس میزان حساسیت شغل، افراد مورد چکاپ پزشکی قرار می‌گیرند.

مجیدی همچنین با اشاره به توزیع شیر در بین ماموران پلیس راهور، گفت: سنجش سرب در این افراد مورد نمونه گیری قرار می‌گیرد و مامورانی که سرب بدن آنها از یک حد بالاتر رود یا تحت درمان قرار گرفته و یا مکان خدمت آنها تعویض می‌شود؛ علاوه بر اجرای طرح سنجش «سرب» در میان نیروهای پلیس، شیر نیز به عنوان تغذیه و نه به معنای درمان آلودگی در میان این افراد توزیع می‌شود.

رئیس بهداری ناجا در مورد راهکاری برای سلامتی ماموران راهور که در معرض آلودگی هوا قرار دارند، گفت: طرحی با عنوان چرخش نیروها بین مناطق تهیه شده است که مراحل انتهایی بررسی خود را می‌گذراند که براین اساس این طرح، افراد با توجه به شرایط آلودگی هوا، در سطح شهر به صورت دوره‌ای جابجا می‌شوند.

مجیدی گفت: نقاط آلوده شناسایی و براساس این طرح ماموران بین نقاط آلوده و سالم چرخشی خدمت می‌کند و یا ماموران در خیابان‌ها با کادرچرخشی فعالیت ‌می‌کنند که این طرح فعلا در تهران به صورت پایلوت سپس درکلانشهرها اجرا می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر شیوع سرطان ریه بین ماموران پلیس راهور گفت: آماری در این زمینه نداریم اما تعداد مراجعین نیز افزایش نیافته است.