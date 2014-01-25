دانا: به گفته شاهدان عینی که عمدتاً کارمند بانک سپه شعبه مرکزی بودند روز دوشنبه 23 دی ماه 1392 حدود ساعت 17:30 دقیقه تعداد 4 کارگر از ملایر مشغول لایروبی و کندن چاه فاضلاب ساختمان مرکزی بانک سپه در تپههای عباسآباد (کنار ساختمان راهآهن و وزارت راه و شهرسازی) بودند که ناگهان با هجوم فاضلاب مواجه شدند.
پس از شنیدن صدای کمک کارگران داخل چاه که 3 نفر شامل دو نفر برادر یکدیگر و یک نفر همولایتی آنها، نفر چهارم از بیرون چاه برای کمک آنها به داخل چاه 20 متری میرود که او هم داخل چاه گیر میکند. کارکنان بانک سپه با آتشنشانی تماس میگیرند، اما به دلیل ترافیک که همزمان با تعطیلی کارمندان بانک سپه، راهآهن و وزارت راه و شهرسازی بود، آتشنشانی با تأخیر حدود قابل توجه میرسد اما متأسفانه طناب کافی با خود نداشتند و دوباره برای یک طناب به ایستگاه برمیگردند، در هنگام مراجعه دوباره متأسفانه 3 کارگر اولی داخل چاه جان خود را از دست میدهند، اما نفر سوم که برای داخل چاه شده بود نجات پیدا میکند اما سه کارگر اولی شامل 2 برادر و یک هموطن ملایری جان خود را از دست میدهند.
این خبر گر چه به اطلاع برخی رسانه رسید، اما هیچ خبری در این رابطه منتشر نشد در عوض در سایت آتشنشانی در 24/10/92 با عنوان «مرگ 3 چاهکن در عمق 20 متری چاه» درج شد که نوشته شد تلاش آتشنشانان برای نجات این چاهکنها نتیجه نداد و هر سه آنها جان خود را از دست دادند.
حال سؤال این است اگر این خبر که قبل از حادثه آتشسوزی ساختمان خیابان جمهوری بود منعکس شده بود چه بسا مدیران آتشنشانی و مأموران حواس خود را جمعتر میکردند و بدون تجهیزات کافی در محل حادثه حاضر نمیشدند.
نکته دیگر اینکه ساختمان مرکزی بانک سپه در تپههای عباسآباد نوساز است و تنها یکی، دو سال از آن میگذرد چرا چاههای فاضلاب آن به زودی گرفته شده که نیاز به تعمیر دارد.
نکته سوم این که چرا برای کارهای خطرناک از کارگر غیرماهر و بدون تجهیزات کافی استفاده میشود.
سؤال بعدی این است مگر ساعت کار کارگران از 8 تا 16 نیست چرا ساعت 17:30 دقیقه این کارگران دچار حادثه هجوم فاضلاب شدند، چرا بانک سپه و به طور خاص اداره ساختمان آن بر پیمانکاران و کارگران و تجهیزات فنی نظارت نکردند؟
نظر شما