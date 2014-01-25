انتشار نام پزشکانی که زیرمیزی گرفتند

تسنیم: پدیده شوم زیرمیزی سالهاست که مردم و علی الخصوص بیماران را رنج می‌دهد و مسئولان حوزه سلامت نیز با تایید این مشکلات، راه حل برون رفت از ان را عادلانه کردن تعرفه‌ها و تقویت نظارت‌ها عنوان می‌کنند، این در حالی است که چند وقتیست موضوع درآمدهای میلیاردی برخی پزشکان نیز مطرح شده است بطوریکه ایرج ندیمی نماینده مردم شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل در مجلس با انتقاد از وجود گروه 3 هزار نفری مالیات‌گریز در کشور به تسنیم عنوان کرده است که در این گروه 300 پزشک وجود دارد که هر کدام از آنها ماهیانه یک میلیارد تومان درآمد دارند.

وی با انتقاد از وجود گروه 3 هزار نفری مالیات‌گریز در کشور اظهار داشت: در این گروه 300 پزشک وجود دارد که هر کدام از آنها ماهیانه 10 میلیارد ریال درآمد دارند که بخشی از آن پول‌های زیرمیزی است و این گروه از پزشکان در بیمارستان‌های خصوصی و همچنین با انجام عمل‌های جراحی متعدد به چنین درآمدهایی دست پیدا می‌کنند.

انتقاد وزیر بهداشت از پدیده زیرمیزی پزشکان

سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، ضمن انتقاد از پدیده زیرمیزی عنوان کرده است که رفتار نامناسب یک عده قلیلی از جامعه پزشکی باعث شده است که به کل جامعه پزشکی نگاه مثبتی وجود نداشته باشند، پدیده زیرمیزی با توجه به محرومیت‌هایی که در جامعه وجود دارد، ظلم مضاعف به مردم است.

وزیر بهداشت که در بیستمین مجمع سالیانه انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران سخن می‌گفت، از اعضای این تشکل جامعه پزشکی درخواست کرد با تعامل خوب و مناسب با سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت و ارائه راه حل‌های اساسی و نه راه حل‌های مقطعی در حل این مشکل کمک کند.

قطع فعالیت پزشکان میلیاردی

محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور نیز به خبرنگار تسنیم می‌گوید: وقتی یک پزشک برای کسب درآمد ولع سیری‌ناپذیر داشته باشد، نشان از آن است که آن پزشک به کار علمی و آموزشی نمی‌پردازد، بنابراین براساس معیارهای دنیا اجازه فعالیت این پزشکان متوقف می‌شود.

درآمدهای میلیاردی در حوزه سلامت

در این راستا مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزیر اسبق بهداشت نیز پیش از این در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرده بود که در سیستم سلامت یک عده بالای یک میلیارد تومان درآمد دارند.

براین اساس مشکل دریافت‌های غیرمتعارف (زیرمیزی پزشکی) آنقدر وضعیتی وخیمی پیدا کرد که دبیرخانه «زیرمیزی» راه اندازی شد، بطوریکه سید سجاد رضوی مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با تسنیم، از تشکیل کارگروه و دبیرخانه دریافت‌های غیرمتعارف پزشکی(زیرمیزی) خبر داده بود و عنوان کرد: مالیات‌های پزشکی عادلانه نیست و پزشکانی که زیرمیزی میگیرند اصلاً مالیات نمی‌دهند.براین اساس باید سازمان نظام پزشکی ورود کند.

البته در این راستا نظرات متفاوت دیگری هم وجود دارد از جمله اینکه علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی در حاشیه تشریح عملکرد 100 روزه سازمان نظام پزشکی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره چگونگی وجود 300 پزشک که ماهانه یک میلیارد تومان درآمد دارند و مالیات نمی‌دهند و درصدی از این درآمدهای خود را از طریق زیرمیزی کسب می‌کنند اظهار داشت: بنده با توجه به اینکه از سال‌های دور در زمینه قوانین مالیاتی در حرف پزشکی اطلاعات دارم بنابراین به هیچ وجه این آمار را قبول ندارم.

درآمد میلیاردی 300 پزشک در قبال 230 هزار عضو گروه پزشکی رقمی نیست

محمد جهانگیری معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور نیز با اشاره به اینکه یک فرار مالیاتی برخی صنوف به اندازه کل درآمد جامعه پزشکی است، عنوان کرده است: درآمد یک میلیارد تومانی 300 پزشک در هر ماه، در قبال 230 هزار عضو گروه پزشکی رقمی نیست.

یک کاسه ماست به عنوان حق ویزیت بیماران

این در حالی است ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران از دریافت حق ویزیت خاطره های جالبی دارد بطوریکه به تسنیم عنوان کرد: در گذشته‌ها فقط یک کاسه ماست و 2 تخم مرغ حق ویزیت بیماران بود که این حق ویزیت از ویزیت‌های امروزی بسیار ارزشمندتر بود.

ارائه لیست و اطلاعات مافیای دارویی

در این زمینه حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حاشیه مراسم روز جهانی غذا درباره چگونگی نظارت مجلس بر مافیای غذا و دارو در کشور عنوان کرده بود: مجلس قوه اجرایی نیست ولی اطلاعاتی در این زمینه به خصوص لیست مافیاهای دارویی توسط سازمان بازرسی کل کشور در حال تهیه است و چند هفته دیگر طی جلسه‌ای که مسئولان این سازمان را به مجلس دعوت خواهیم کرد این اطلاعات را از آنها خواهیم گرفت.

براین اساس حتی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره موضوع زیرمیزی گرفتن برخی پزشکان با هاشمی جلسه‌ای در دفتر وی در وزارت بهداشت برگزار کردند.

به هر حال داشتن لیست سیاه پزشکان صاحب نام از سوی مسئولان وزارت بهداشت و ممانعت از معرفی آنها سئوال‌های زیادی را در ذهن مردم به جا می‌گذارد که به راستی دلیل ممانعت از معرفی نام این افراد چیست؟ در همین راستا خانه ملت، نام 14 پزشک اسم و رسم‌دار در حوزه درمان را به عنوان لیست پزشکان زیرمیزی بگیر منتشر کرده است.

نام پزشک تخصص م.ع - ی.ن جراح قلب ب - س. م ارتوپد جراح ستون فقرات م - ن ارتوپد ع.ر- ک. م جراح عروق ع.ر- ش. ر جراح مغز و اعصاب م.ح - م جراح قلب ف - ف جراح پلاستیک م- ن گوش و حلق و بینی (ENT) م.ر- م گوش و حلق و بینی (ENT) م.م-ا.آ جراح زنان غ.ر- و.ک جراح عمومی ن- ن.ه زنان و زایمان ع- م.م جراح عمومی ج- د ارتوپد

در ادامه انتشار لیست پزشکان زیرمیزی بگیر توسط خانه ملت، محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان با تاکید بر اینکه به طور حتم برخورد با این تعداد محدود پزشکان که از بیمار مبلغی را به عنوان زیرمیزی دریافت می‌کنند امری ضروری است می گوید: بدون تعارف باید بگوییم که این افراد با فرهنگ ایثار و گذشت جامعه پزشکی مخالف هستند.

شریک بودن روسای برخی از بیمارستان‌ها در زیر میزی پزشکان

عابد فتاحی نماینده مردم ارومیه در مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این باور است که این افراد، جامعه پزشکی را مورد خطر قرار می‌دهند، می‌افزاید: اغلب روسای بیمارستان‌های خصوصی و دولتی افراد شریف و متعهد هستند اما سکوت در برابر دریافت‌های زیر میزی و خارج از ضوابط از بیماران از سوی برخی پزشکان را می‌توان اینگونه تعبیر کرد که شاید در کاسه فساد دست‌های آلوده زیادی است بدان معنا که ممکن است برخی از این روسا سهمی در دریافت زیرمیزی پزشکان داشته باشند.

منافع شخصی برخی از افراد مانع از برخورد با پزشکان متخلف

سیامک مره‌صدق از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با بیان اینکه امروزه برخی از پزشکان با سوء استفاده از نام و موقعیت خود تا حد زیادی قانون‌شکنی کرده و اقدام به انجام و گسترش پدیده شوم زیرمیزی می‌کنند به لیستی از پزشکان زیر میزی بگیر اشاره می‌کند و می‌گوید:‌ باید با این افراد برخورد صریح و جدی صورت گیرد چرا که متاسفانه انجام چنین کاری از سوی این افراد باعث شده پزشکان دیگری نیز دست به چنین کارناپسندی بزنند.

‌وی با تاکید بر اینکه باید مراجع قضایی برخورد با این پزشکان متخلف را از دانه درشت‌ها و افرادی که در صدر این اقدام ناپسند قرار دارند شروع کنند ادامه می دهد: البته به نظر می‌رسد برخی مقاومت‌ها برای برخورد با این‌ها وجود دارد به گونه‌ای که منافع شخصی عده‌ای در این راستا دخیل بوده و مانع از برخورد جدی با این افراد می‌شود.

برخی پزشکان بصورت علنی بیمار را وادار به پرداخت زیرمیزی می‌کنند

حسن تامینی‌لیچائی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید دارد که پدیده شوم زیرمیزی علاوه بر ضربه زدن به اعتبار جامعه پزشکی، بسیاری از بیماران را با مشکل تامین هزینه‌های درمان روبرو کرده است. متاسفانه این پدیده زشت به گونه‌ای علنی شده که این گروه از پزشکان بدون هیچ ترسی با ارایه شماره حساب خواهان واریز مبالغ کلان از سوی بیماران هستند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، از رواج بیش از پیش پدیده زیرمیزی بین برخی پزشکان انتقاد کرده و می‌افزاید: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بارها با مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دوره‌های گذشته و فعلی در خصوص جلوگیری از پدیده شوم زیرمیزی جلساتی را برگزار کردند اما متاسفانه همچنان این مبالغ از بیماران اخذ می‌شود.