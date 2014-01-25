بررسی اسناد فساد در فوتبال در مجلس

خانه ملت: حسین آذین از ارائه اسناد وزارت اطلاعات به کمیسیون اصل نود خبر داد و توضیح داد: در راستای تکمیل پرونده فساد در فوتبال وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی هم گزارشاتی به کمیسیون مذکور ارائه کردهاند که این گزارشات در کارگروه ویژه کمیسیون اصل نود در حال بررسی است.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این اسناد هنوز در صحن علنی کمیسیون مطرح نشده و در کارگروه مذکور به ریاست حمید رسائی وصول شده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: تاکنون کمیسیون اصل نود چندین جلسه با عوامل دست اندرکار فوتبال برای تکمیل پرونده فساد در فوتبال داشته و به احتمال زیاد این بررسی را تا پایان سال به اتمام میرساند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: با اتمام بررسی پرونده فساد در فوتبال و با شناسایی متخلفان و مجرمان بهطور حتم مراجع قضایی مطلع شده و نتیجه بررسیهای کمیسیون اصل نود را در دستور کار خود قرار میدهند.
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