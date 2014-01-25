کد مطلب 2406449
  1. مجله مهر
  2. مجله مهر
۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۴۲

عجیب ترین مجسمه‌های سفید

عجیب ترین مجسمه‌های سفید

لی هونگبو، هنرمند چینی، از ۹ ژانویه نمایشگاهی انفرادی را با عنوان «اسبابی برای مطالعه» در گالری کلین سان نیویورک دایر کرده است. مجسمه های سفید رنگی که در این گالری به نمایش گذاشته شده اند در نگاه اول سخت و محکم به نظر می رسند، اما آنها نه از گچ ساخته شده اند و نه از خاک رس، بلکه توده ای از هزاران تکه کاغذ باریکی هستند که می توان همچون فنری کششان داد و رهایشان کرد تا مجسمه به حالت اولیه خود باز گردد. خلاقیت جدید این هنرمند چینی در آنسوی اقیانوس آرام با استقبال بسیار مواجه شده است.

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