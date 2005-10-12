حجت الاسلام موسوي هوايي در گفتگو با "مهر" : آسيب زدايي از عرصه مداحي به هوشياري فرهنگي نياز دارد // تهيه خوراك فكري مناسب راهكاري براي رفع ضعفهاي موجود در عرصه مداحي است

حجت الاسلام سيد جواد موسوي هوايي، معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: در مواجهه با مداحان و فعاليتهاي آنها، آنچه مي بايست در نگاه اول مورد توجه قرار گيرد، خدمات اين گروه به جامعه ديني و اهل بيت (ع) است .

وي افزود: برانگيختن صحيح و عاقلانه عواطف و احساسات به نفع مسائل ديني، در قرآن كريم و مجموعه روايات آمده و اين بحث در مورد حضرت سيدالشهداء مورد تأكيد ويژه قرار گرفته است، مشاركت در غم و اندوه اهل بيت، علاوه بر اينكه عاقبت به خيري را در پي دارد، موجب هدايت نيز مي شود .

حجت الاسلام موسوي هوايي با تأكيد بر اينكه بخش عمده اي از اين مسئوليت بر عهده مداحان است، فعاليت مطلوب آنها را در اين زمينه يادآورشد و گفت: اين گروه فعاليتهاي مؤثري در اين زمينه داشته و دارند، البته طي 7 يا 8 سال گذشته اهمالهايي صورت گرفته كه تفوق مسائل روشي و ظاهري و همچنين سطحي نگري را موجب شده است .

معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي با اعلام اينكه در همين مدت، محتواي فعاليتهاي برخي مداحان نيز سطحي و ضعيف شده است، افزود: در اشعاري كه از سوي اين گروه از مداحان ارائه مي شود، ابهام نسبت به اهل بيت وجود داشته، بحث حركت در راه خداوند متعال و مقابله در راه شيطان كمتر مورد توجه قرار مي گيرد.

حجت الاسلام موسوي هوايي تصريح كرد: در ايام عزاداري، تنها پرداختن به اعمال آن كافي نيست و مي بايست در ارتقاء معرفت ديني نيز اقدامات لازم و مناسب صورت گيرد.

وي با اشاره به ورود نسل جديدي از مداحان به عرصه فعاليت، عدم تغذيه فكري اين گروه را يادآورشد و گفت: نبود خوراك فكري مناسب و جهت دهي مطلوب موجب شده است تا اين مداحان جوان به اشعار سطحي روي آورند، از طرفي در تبيين عظمت اهل بيت نيز مي بايست مسير آنها همراه با عقل و عشق تشريح و ارائه شود كه عدم فعاليت مناسب در اين زمينه و همچنين عدم مطالعه برخي مداحان شرايط نامطلوبي را ايجاد كرده است .

معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي غلو در طرح مسائل را يكي از آسيبهاي مداحي امروز عنوان كرد و گفت: در اين ميان گاهي نيز عظمت اهل بيت (ع) آنچنان كه شايسته است مطرح نمي شود، همين افراط و تفريط ها ضعفي بزرگ براي فعاليت برخي مداحان محسوب مي شود .

حجت الاسلام موسوي هوايي با تأكيد بر اينكه آسيب زدايي در اين عرصه نياز به هوشياري فرهنگي دارد، گفت: سازمان تبليغات اسلامي و حوزه علميه مي بايست در اين زمينه اقدامات مؤثر و سنجيده اي داشته باشند.

وي افزود: عرصه فعاليت در زمينه مداحي را نمي توان محدود و يا متوقف كرد، اما مي توان با هدايت صحيح و مناسب، بستر فعاليت مطلوب و سازنده را فراهم كرد.

معاون پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي در مورد فعاليتهاي اين سازمان براي آسيب زدايي از عرصه مداحي، با اشاره به آموزش مداحي در اين سازمان، گفت: چهار سال است كه بمنظور رفع اشكالات موجود و ايجاد اصلاحات لازم، آموزش مداحي صورت گرفته و براي ايام خاصي چون محرم، صفر، رمضان و حتي دهه فجر نيز اشعاري توليد شده و در قالب كتاب و نوار كاست در اختيار مداحان قرار مي گيرد.

وي با تأكيد بر اينكه منابع پرمغز و پرمحتوا، مي تواند در ارتقاء سطح علمي و فعاليت مداحان مؤثر واقع شود، افزود: براي تهيه و تدوين اين منابع نسل جوان امروز و ادبيات آنها را نبايد فراموش كرد.

حجت الاسلام موسوي هوايي با اعلام اينكه سازمان تبليغات اسلامي طي چند سال اخير نزديك به 10 كتاب شعر با استفاده از اشعار جديد و گذشته به چاپ رسانده است، گفت: براي تهيه اين منابع از همكاري مداحان فعال و كارآمد نيز استفاده مي شود تا آثار تهيه شده از جامعيت و عناصر لازم برخوردار باشند.

معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي يادآورشد: چاپ و انتشار كتاب " ترنم اشتياق" براي رمضان سال گذشته و ويژه نامه اعتكاف، نيز از فعاليتهاي سازمان بمنظور تهيه خوراك فكري مناسب براي مداحان و جهت دهي مطلوب به آنها بوده است .