ایسنا: وحید کیارشی در خصوص میزان عیدی فرهنگیان گفت: براساس مقررات قانونی و مصوبات هیات وزیران، عیدی تمامی کارکنان دولت یکسان و در سال جاری بر اساس ضریب جدول و حقوق معادل 5.030.000 ریال است که پس از تامین منابع و تخصیص اعتبار از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به طور همزمان در کلیه دستگاههای اجرایی کشور به شاغلان پرداخت میشود.
وی افزود: پرداخت عیدی بازنشستگان در سال جاری طبق مفاد ضوابط اجرایی بودجه معادل عیدی شاغلین توسط سازمان بازنشستگی انجام میشود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره توزیع شیر یارانهای در مدارس نیز به ایسنا گفت: توزیع شیر مدارس از 16 آذر ماه در استانها آغاز و برای میانگین 25 نوبت تا پایان اسفند برنامهریزی شده است.
وی تصریح کرد: 26 آذرماه مبلغ 121 میلیارد ریال از محل اعتبارات فصل چهارم تحت عنوان "یارانه شیر مدارس" بابت بدهی گذشته و تسویه حساب با کارخانههای طلبکار و نیز شروع کار جدید به استانها تخصیص داده شده است.
به گفته کیارشی، در حال حاضر قرارداد خرید شیر از طریق برگزاری مناقصه در تمامی استانها منعقد شده است و جامعه هدف به میزان 100 درصد تحت پوشش قرار گرفته؛ در این میان تنها استان سیستان و بلوچستان و بخشی از استان بوشهر است که به دلیل تاخیر در ارسال شیر توسط شرکت، توزیعی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: عدم و یا وقفه در توزیع شیر در بعضی استانها به دلیل تعطیلیهای ناشی از بارش برف و آلودگی هوا و نیز آغاز امتحان مدارس متوسطه اول و عدم حضور دانشآموزان در مدارس پیش آمده است.
کیارشی با بیان اینکه مکاتبات لازم با دفتر ریاست جمهوری و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور برای دریافت کامل اعتبارات شیر مدارس صورت گرفته همچنین اظهار کرد: طی نامهای از دفتر معاون اول رئیسجمهور به معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی دستور داده شده تا با توجه به اهمیت انجام کامل این برنامه ترتیبی دهند منابع مورد نیاز به موقع تامین شود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش در خصوص پرداخت سرانه واحدهای آموزشی نیز گفت: در این زمینه در ابتدای مهرماه سال جاری مبلغ پانصد میلیارد ریال به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ابلاغ اعتبار شده است.
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