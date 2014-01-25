همکاری ایران و فرانسه برای حل بحران سوریه

ایرنا: علی اکبر ولایتی روز شنبه پس از دیدار با اروه دوشارت وزیر امور خارجه سابق فرانسه به همراه وی در جمع خبرنگاران حضور یافت.

ولایتی در پاسخ به سوالی درمورد بحران سوریه اظهارداشت: دوشارت وزیر امورخارجه سابق فرانسه در همین زمینه فردا با محمدجواد ظریف رییس دستگاه دیپلماسی ایران دیدار و گفت و گو می کند.

وی، مهم ترین موضوع مورد بررسی در دیدار امروز با دوشارت را همکاری ایران و فرانسه برای حل مساله سوریه عنوان کرد.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین اظهارداشت: به این باور رسیدیم که اگر ایران و فرانسه با توجه به علاقه مندی مشترکی که نسبت به سرنوشت مردم سوریه دارند با هم همکاری کنند، می توان به یک راه حل دست یافت.

ولایتی ادامه داد: بنده از آقای دوشارت برای سفر به تهران دعوت کردم و وی نیز این سفر را پذیرفت و در این دیدار مهم ترین محور بحث ما اعاده همکاری بین ایران و فرانسه بود.

وی به سابقه آشنایی و دوستی خود با وزیر امور خارجه سابق فرانسه و همکاری با وی در زمان جنگ 16 روزه لبنان اشاره کرد و یادآور شد: برای حل این مشکل من و دوشارت در دمشق گفت و گوهای متعددی داشتیم که این گفت و گوها نقش مهمی در بازگرداندن آرامش به منطقه داشت.

مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل خاطرنشان کرد: همواره در روابط ایران و فرانسه این واقعه به عنوان یک نمونه خوب برای همکاری مثبت بین دو کشور ذکر می شود.

ولایتی افزود: با توجه به تجربه همکاری موفق ایران و فرانسه در حل بحران لبنان در آن سال، وزیر امور خارجه سابق این کشور امروز پیشنهاد همکاری برای حل مساله سوریه ارایه کرد که بنده هم استقبال کردم.

وی اظهار امیدواری کرد که همکاری جدید ایران و فرانسه بتواند به حل بحران سوریه کمک کند چرا که هر دو کشور در زمینه خطرات دخالت تروریست ها و عوامل افراطی در منطقه با یکدیگر توافق دارند.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: تروریست ها باید از منطقه دور شوند و راه حل این مشکل، اتخاذ روش صلح آمیز است.

ولایتی همچنین درباره برگزاری نشست ژنو2 درباره سوریه اظهارداشت: اقدام بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در دعوت مشروط از ایران مبنی بر پذیرش شرایط ژنو1 که ایران حتی در آن شرکت نداشت، غیرمنطقی بود.

وی تصریح کرد من پیش از این نیز اعلام کردم که اگر شرکت ایران در نشست ژنو 2 مشروط به پذیرش ژنو1 است ما شرکت نمی کنیم و باید برای مشکل سوریه راه حل پیدا کرد و آن را حل و فصل کرد.

ولایتی همچنین با تاکید بر غیرمنطقی بودن اقدام سازمان ملل در پس گرفتن دعوت ایران به ژنو2 تصریح کرد: با این دیدگاه و تدبیری که در روش اقدامات و مذاکرات وجود دارد، بعید است که مذاکرات ژنو2 به نتیجه مشخص برسد و به احتمال زیاد در دستیابی به اهداف اعلام شده شکست می خورد.

وی همچنین به کاهش سطح روابط اقتصادی دو کشور ایران و فرانسه در سال های گذشته به رغم وجود ظرفیت های فوق العاده اشاره کرد، گفت: با عنایت به اراده دو طرف در گسترش روابط امید داریم با تشکیل هیات هایی متشکل از فعالان و کارآفرینان اقتصادی در هفته های آینده شاهد رشد و ارتقای سطح روابط در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی و صنعتی باشیم.

اروه دوشارت وزیر امورخارجه سابق فرانسه به دعوت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به تهران سفر کرده است.