مجله مهر: ثبت‌نام تلویزیون اینترنتی (IP Media) از دهه فجر شروع می شود و به صورت آزمایشی در 6 شهر تهران، تبریز، اصفهان، مشهد، یزد و قزوین صورت می گیرد. 6شهری که سهمیه 140هزار پورت را در فاز اول دریافت خواهند کرد و تا30 ماه آینده تمام کشور از این تلویزیون بهره مند خواهند شد.

ثبت نام کنندگان فاز اول، سرویس تلویزیون اینترنتی را از فروردین ماه دریافت می کنند و از آن به بعد می توانند به برنامه های تلویزیونی به صورت انتخابی دسترسی داشته باشند.

سیاهکلی معاون رسانه مجازی سازمان صداوسیما درباره اهداف راه اندازی تلویزیون اینترنتی مهر می گوید: تنها ما نباید از دنیا دانلود کنیم و این رویه باید بالعکس هم باشد و بر این اساس امیدواریم که این سرویس را بتوانیم به صادرات برسانیم و در سال‌های آینده شاهد باشیم که مسوولان اجرایی کشور در عرصه بین‌المللی به دنبال حقوقمان در این بخش باشند.

او معتقد است: «چه دلیلی دارد ما فضای مجازی خود را در اینترنت تعریف کنیم؟ این کار منطق ندارد و دنیا هم این کار را نمی‌کند. خانواده‌ای اصلا نمی‌خواهد اینترنت داشته باشد اما فضای مجازی می‌خواهد.» سیاهکلی می گوید: ما چون اولین بار با فضای مجازی از طریق اینترنت آشنا شدیم، اینترنت را کعبه آمال‌مان می‌دانیم. در صورتی که اینترنت یک شبکه بین‌المللی است و اگر شما بخواهید مطلبی را از سایتی در خارج از ایران بردارید یا مطلبی را به سایتی در خارج از ایران بفرستید، از اینترنت استفاده می‌کنید. کارکرد اینترنت فقط یک ارتباط بین‌المللی است.

به این ترتیب تلویزیون اینترنتی که محصول مشترک صدا و سیما و مخابرات است، فضای مجازی جدیدی را به خانه ها می آورد. فضایی مبتنی بر اینترنت که شباهتی به اینترنت ندارد.

تلویزیون اینترنتی چیست؟

تلویزیون اینترنتی (IP Media) یک نوع رسانه تعاملی است که به بیننده اجازه می دهد در ارتباط با رسانه انتخاب گر باشد و برنامه مورد نظر خود را از میان برنامه‌های دیگر جدا کرده و در زمانی که مایل است تماشا کند. در دنیا معمولا حدود ۳۵ درصد از افراد مخاطب آی پی مدیا هستند اما به گفته سیاهکلی معاون رسانه مجازی سازمان صداوسیما، تلویزیون اینترنتی ایران می تواند تمام خانواده های ایرانی را پوشش دهد و متقاضیان بدون اینکه در نوبت بمانند، اقدام به دریافت پهنای باند این سرویس کنند.

تلویزیون های اینترنتی نیازی به آنتن ندارند و کانال ها به جای امواج، با سیگنال هایی بر روی خط تلفنی کاربران دریافت می شود. بنابراین بیننده می تواند در هر مرحله ای برنامه را متوقف کند و دوباره با یک دکمه برنامه ادامه پیدا کند.

تلویزیون اینترنتی شبیه تونل زمانی است که قابلیت بازگشت به برنامه های زنده قبلی را دارد. این زمان در حال حاضر برای 12ساعت تعریف شده و به جز آن دسترسی به آرشیو برنامه ها، بازی های تحت وب یا خدمات عمومی مثل ایران گردی، کنترل ترافیک، دسترسی به پایگاه های اطلاع رسانی سازمان ها و موسسات و بانک ها و پرداختهای بانکی و... هم از طریق این تلویزیون امکان پذیر است.

ستاپ باکس مورد نیاز برای دریافت تلویزیون اینترنتی

تجهیزاتی که باید داشته باشید

تلویزیون تعاملی ایران سامانه مهر (مردم همراه رسانه) نام دارد که دریافت آن با یک ستاپ باکس مخصوص و سرویس اینترنت پرسرعت(ADSL) امکان پذیر است. این ست تاپ باکس با سیستم عامل آندروید، به یک شبکه وایرلس در داخل خانه متصل می شود.

آن طور که معاون مخابرات تهران اعلام کرده، در مرحله اول تمام شبکه های تلویزیونی و یک ماه آرشیو برنامه ها را دارد و یک پکیج از برنامه های درخواستی و بازی های رایانه ای در فاز اول آن پیش بینی شده است. در فازهای بعدی می توانید از آموزش تعاملی آنلاین هم بهره مند شوید.

ستاپ‌باکس مورد نیاز این سرویس برخلاف ستاپ باکس های معمولی که امواج دیجیتالی را دریافت می کنند، اطلاعات را از طریق خط تلفن می گیرند. 250 هزار تومان قیمت دارد و هزینه اشتراک ماهانه آن 15 هزار تومان تعیین شده است. در تلویزیون آی پی مدیا سرعت متوسط دسترسی چهارمگابیت بر ثانیه خواهد بود و این درحالی است که برای محتوای SD سرعت تعریف شده 2 مگابیت، برای محتوای HD سرعت تعریف شده سه مگابیت و برای محتوای full HD تا 5 مگابیت بر ثانیه سرعت دسترسی در نظر گرفته شده است.