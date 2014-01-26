خانه ملت: حلیمه عالی با یادآوری مصوبه سال گذشته مجلس مبنی بر افزایش مرخصی زایمان٬ گفت: بی‌توجهی دولت به اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان جای تامل دارد.

نماینده مردم زابل٬ زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی٬ ادامه داد: با توجه به اینکه مصوبه مجلس مبنی بر افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه و همچنین همسران آنها از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی به هیات دولت ابلاغ شده است، لذا دولت هرچه سریعتر باید آن را اجرا کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ با بیان اینکه مجلس پیگیر چرایی اجرایی نشدن مصوبه افزایش مرخصی زایمان از سوی دستگاه‌هایی که از اجرای آن سرباز می‌زنند خواهد بود٬ تصریح کرد: بی‌شک کمیسیون‌های تخصصی مجلس با دعوت از مسئولان توضیحات آنان را در این زمینه جویا خواهند شد.

عالی با تاکید بر اینکه دولت باید در اجرای مصوبات مجلس چون افزایش مرخصی زایمان٬ کاهش ساعات کاری آنان و بیمه زنان خانه دار همکاری لازم را با قوه مقننه داشته باشد٬ تصریح کرد: بی‌توجهی به مصوبات مجلس به نوعی نادیده گرفتن حق شهروندان است.

وی با بیان اینکه تاکنون در حوزه بهبود امور زنان تنها به دادن شعار بسنده شده٬ افزود: مرخصی زایمان مادران که به سختی در مجلس تصویب شد متاسفانه به بهانه اینکه این مرخصی باعث دور شدن زنان از اجتماع می‌شود، تاکنون اجرایی نشده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، در تشریح جزییات کاهش ساعت کاری زنان٬ گفت: مقرر شده بود ساعت کاری زنان در طول روز یک ساعت کاهش یابد یا زنان به ازای هر 2 هفته کار یک روز مرخصی اجباری داشته باشند که متاسفانه این نیز با غفلت مسئولان و بی‌توجهی آنان مواجه شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای زنان و اجرای مصوبات مربوط به آنان بدون حمایت دولت امکان‌پذیر نخواهد بود٬ یادآور شد: هرقدر در مجلس در این راستا تلاش شود بدون کمک دولت کاری پیش نخواهد رفت.