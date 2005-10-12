بازيكنان پيكان آينده درخشاني دارند / نتيجه ديدارهاي دوستانه اهميت چنداني ندارد

به گزارش خبرگزاري" مهر" مربي تيم فوتبال پيكان تهران گفت: عملكرد تحسين برانگيزبازيكنان جوان اين تيم برابرتيم هاي ليگ برتري پاس و پرسپوليس تهران نشان داد كه آينده درخشاني درانتظار آنان است.

بيژن طاهري با بيان مطلب فوق افزود: كادرفني تيم پيكان دراين بازيهاي دوستانه ازوجود 9 بازيكن جوان خود بهره برد كه بسياري ازآنان نظرمساعد مربيان را به خود جلب كردند.

وي با اشاره به اينكه برگزاري ديدارهاي دوستانه تنها براي آماده نگه داشتن بازيكنان تيم پيكان تهران براي حضور دررقابت هاي فوتبال قهرماني دسته اول باشگاههاي كشور(جام آزادگان) است، گفت: نتيجه اين ديدارهاي دوستانه براي مربيان اين تيم اهميت چنداني ندارد.

ملي پوش اسبق تيم استقلال تهران با اظهارتاسف ازوضعيت نابسامان تيم پرطرفدارپرسپوليس تهران افزود: فشار روحي و رواني بسياري برروي بازيكنان و كادرفني است به طوريكه بازيكنان با استرس فراواني وارد ميدان مي شوند و نمي توانند شايستگي هاي خود را به نمايش بگذارند.

طاهري با بيان اينكه تيم فوتبال پرسپوليس تهران براي خروج از بحران نيازبه پيروزي مقابل ذوب آهن اصفهان دارد، خاطرنشان كرد: ناكامي هاي اين تيم يكشنبه آينده با غلبه برحريف اصفهاني به اتمام مي رسد.

مربي تيم فوتبال پيكان تهران درباره برنامه هاي آماده سازي اين تيم براي حضوردرجام آزادگان گفت: بازيكنان دراوايل هفته تمرينات آمادگي و اواخرهفته بازي هاي دوستانه را پشت سر خواهند گذاشت.

تيم پيكان تهران عصرسه شنبه درديداري دوستانه با نتيجه تساوي يك بريك تيم پرسپوليس تهران را متوقف كرد.