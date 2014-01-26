تکذیب کشته شدن دیپلمات ایرانی

خبرآنلاین: شوک ناشی از ترور هفته گذشته یک دیپلمات ایرانی در یمن، با انتشار خبر ناگوار دیگری تشدید شد.
پایگاه اینترنتی روزنامه الحیات، نزدیک به آلسعود که در لندن منتشر میشود از کشف جسد بدون سر یک دیپلمات ایرانی دیگر در شمال یمن خبر داده است. این در حالی است که هنوز یک هفته از ترور و شهادت ابوالقاسم اسدی، وابسته اقتصادی سفارت ایران در یمن توسط گروههای وابسته به القاعده نمیگذرد.
جزئیات این گزارش نشان میدهد که جسد کشف شده متعلق به نوراحمد نیکبخت وابسته اداری سفارت ایران در صنعا بوده است. نیکبخت در تابستان گذشته توسط گروههای مسلح ناشناس ربوده شده بود و حالا این روزنامه نزدیک به سعودیها از کشف جنازه بدون سرش در صحرای مارب در شمال یمن خبر میدهد.
این منبع خبری در ادامه مدعی شده است جسد دیپلمات ایرانی که در یک منطقه صحرایی در استان مارب کشف شده، در حال حاضر برای کالبدشکافی به مرکز پزشکی قانونی در مارب منتقل شده تا از آنجا به صنعا منتقل شود.
با این همه خبرگزاری ایسنا ساعتی بعد به نقل از یک مقام مسئول در سفارت ایران در یمن این خبر را تکذیب کرد. این مقام که ایسنا نامی از او نبرده مدعی شد مقامات امنیتی یمن اخبار منتشر شده درباره کشف جسد دیپلمات ایرانی را تکذیب کرده اند. او گفته است مقامات یمن اعلام کرده اند پیگیر آزادی هرچه سریعتر نوراحمد نیکبخت، دیپلمات ایرانی ربوده شده در یمن هستند و براساس آخرین اطلاعات، وی در سلامت به سر می برد.
ایسنا در ادامه خبر خود تاریخچهای از این خبر ارائه کرده و نوشته است: ادعای فوت این دیپلمات پیش از این نیز مطرح شد و معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه کشورمان در ماه گذشته با تأکید بر اینکه اخبار منتشر شده درباره فوت نوراحمد نیکبخت وابسته اداری ربوده شده سفارت کشورمان در صنعا صحت ندارد از سفر هفته جاری هیأتی از وزارت خارجه به صنعا برای پیگیری این موضوع خبر داد.
حسین امیرعبداللهیان، همچنین گفته است براساس اطلاعات موجود، آقای نیکبخت در سلامت به سر میبرد و تلاشهای مشترک تهران و صنعا برای آزادی وی فعالانه در جریان است. امیرعبداللهیان گفته است از مقامات مسئول یمن انتظار داریم به تلاشهای خود در این باره سرعت بخشند.
به گفته معاون عربی- آفریقایی وزارت خارجه کشورمان، طی تماس تلفنی اخیر آقای دکتر ظریف با ابوبکر القربی، همتای یمنیاش برای پیگیری و همکاری مشترک بیشتر در این باره هیأتی از سوی کشورمان وارد صنعا میشود.
روز گذشته برخی رسانه های اعلام کردند جسد دیپلمات ایرانی در یک منطقه صحرایی در استان مارب یمن کشف شده است.
خبرآنلاین: شوک ناشی از ترور هفته گذشته یک دیپلمات ایرانی در یمن، با انتشار خبر ناگوار دیگری تشدید شد.
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