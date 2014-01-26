ایسنا: علی اصغر بیات با اشاره به پیگیری‌های کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی برای ارائه سبدهای کالا به بازنشستگان این سازمان خاطر نشان کرد: بر اساس پیگیری‌هایی که در کارگروه تشکیل شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی انجام شد، قرار است هر دو نوبت سبد کالایی که به بازنشستگان کشوری و لشگری تعلق گیرد به بازنشستگان تامین اجتماعی نیز ارائه شود.

وی افزود: رئیس کارگروه تشکیل شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه به کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اعلام کرده است که آمار بازنشستگان این سازمان ارائه و تایید شده و برای دریافت سبد‌های کالا مشکلی وجود ندارد.

هنوز رقم «عیدی» بازنشستگان قطعی نشده

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در مورد میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان اظهار کرد: هنوز افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی مشخص نیست و در این زمینه تصمیم گیری‌های لازم انجام نشده است چرا که بودجه تامین اجتماعی در سال 93 در حال حاضر مشخص نیست.

بیات همچنین به پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: هر عددی که برای پرداخت عیدی توسط سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان اعلام شود در بهمن ماه مشخص می‌شود، اما هنوز رقم «عیدی» بازنشستگان قطعی نشده است.