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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۵

بازنشستگان هم سبدکالا می‌گیرند

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از ارائه دو نوبت «سبد کالا» به بازنشستگان این سازمان تا پایان سال خبر داد و گفت: قرار است بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همانند سایر بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری سبد کالا دریافت کنند و در این زمینه مشکلی وجود نخواهد داشت.

ایسنا: علی اصغر بیات با اشاره به پیگیری‌های کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی برای ارائه سبدهای کالا به بازنشستگان این سازمان خاطر نشان کرد: بر اساس پیگیری‌هایی که در کارگروه تشکیل شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی انجام شد، قرار است هر دو نوبت سبد کالایی که به بازنشستگان کشوری و لشگری تعلق گیرد به بازنشستگان تامین اجتماعی نیز ارائه شود.

وی افزود: رئیس کارگروه تشکیل شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه به کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اعلام کرده است که آمار بازنشستگان این سازمان ارائه و تایید شده و برای دریافت سبد‌های کالا مشکلی وجود ندارد.

هنوز رقم «عیدی» بازنشستگان قطعی نشده
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در مورد میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان اظهار کرد: هنوز افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی مشخص نیست و در این زمینه تصمیم گیری‌های لازم انجام نشده است چرا که بودجه تامین اجتماعی در سال 93 در حال حاضر مشخص نیست.

بیات همچنین به پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: هر عددی که برای پرداخت عیدی توسط سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان اعلام شود در بهمن ماه مشخص می‌شود، اما هنوز رقم «عیدی» بازنشستگان قطعی نشده است.

کد مطلب 2406484

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