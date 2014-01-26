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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۵۶

هدف سپاه از ورود به پروژه‌های اقتصادی کسب درآمد نیست

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: هدف سپاه از ورود به پروژه‌های اقتصادی کسب درآمد نیست بلکه حرکت در راستای وظیفه ذاتی سپاه است.

تسنیم: حجت‌الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران صبح امروز در نشست خبری با بیان اینکه مسئولان اصلی دیپلماسی هوشیار باشند که کوچکترین خدشه‌ای به خطوط قرمز و اصول‌مان وارد نشود، گفت: مبادا تعامل در عرصه دیپلماسی منجر به کاهش حضور ایران در اندیشه‌ها و افکار عمومی در منطقه باشد.

وی افزود: تعامل ما با دولت در چارچوب اصول، قواعد و تدابیر است، هر جا دولت نیاز به کمک داشته باشد، سپاه مضایغه نخواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه هدف سپاه از ورود به پروژه‌های اقتصادی کسب درآمد نیست، بلکه حرکت در راستای وظیفه ذاتی سپاه است، اظهار داشت: پروژه‌هایی که سپاه ورود می‌کند، محدود و در راستای توافقات انجام شده است.

سعیدی همچنین در رابطه با تهدیدات آمریکا، تصریح کرد: ایستادگی نیروهای ما در برابر هر حمله و هجمه‌ای از هر زمانی قوی‌تر و آماده‌تر است.

کد مطلب 2406485

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