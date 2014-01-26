دوست داشتنی ترین اتفاق سال /عکس

مجله مهر: «ماهان» دیگر تنها نیست. حالا همه کلاس، دوباره شبیه او شده اند. شبیه روزهایی که سرطان، هنوز موهای سرماهان را از او نگرفته بود.

حدود 20 روز پیش بود که انتشار یک عکس از فداکاری یک معلم مریوانی، سروصدای خبری زیادی به پا کرد. «محمدعلی محمدیان» معلم کلاس دوم دبستان شیخ شلتوت شهر مریوان برای همدردی با «ماهان رحیمی» دانش ‌آموز سرطانی خود موهایش را تراشید. موهای ماهان به علت عوارض ناشی از مصرف دارو و شیمی درمانی ریخته بود.

این معلم دلسوز که هدفش از این کار را روحیه دادن به ماهان و ابراز همدردی با او عنوان کرده بود، گفته بود: «خوشحالم از اینکه با این حرکت هرچند کوچک توانسته‌ام روحیه دانش‌آموزم را تقویت کنم.این کار را برای فعال شدن ماهان در کلاس درس و جلوگیری از گوشه‌گیری او انجام داده ام.»

حالا اما ماهان 8 ساله، غیر از معلمش که برای همراهی با او، موهای سرش را از ته تراشیده، دوستان همکلاسی اش را هم کنار خودش دارد. دوستانی که آنها هم همه موهای سرشان را تراشیده اند تا کلاس معروف ماهان و معلمش در مریوان، یک بار دیگر خبرساز شود.

این عکس، قطعا یکی از دوست داشتنی ترین عکس های سال خواهد بود. عکسی که همه بچه ها شبیه هم اند. حالا ماهان دیگر تنها نیست و غیر از معلم فداکارش، یک کلاس پر از همکلاسی های دوست داشتنی هم دارد.

کلاسی که همه بچه هایش در درس «انسان بودن و فداکاری» آقا معلم، نمره 20 گرفته اند.