ایران از نگاه خبرنگار آمریکایی

عصر ایران: او نوشته است:" مردم اینجا می گویند مشکل اصلی از نبود کالا نیست بلکه از تورم زیاد است ، قیمت اجناس در مقایسه با زمان قبل از تحریم های شدید( بانکی و نفتی) دو تا سه برابر شده اند. با یک صاحب مغازه در تجریش گفت و گو می کردم . او می گفت این تورم روی فروش او تاثیر گذاشته و با توجه به 3 یا 4 برابر شدن قیمت اجناس در دو سال گذشته مردم دیگر مثل گذشته خرید نمی کنند.

برنگام به بازار لوازم الکترونیک تهران (خیابان جمهوری) اشاره می کند و می گوید:" ما اینجا گویی در بازار الکترونیک در حومه در نیویورک هستیم . تقریبا هیچ محصولی نیست که اینجا نباشد . شما نمی توانید حجم کالاهای عرضه شده در این بازار را حتی تصور کنید. تولیدات اپل،سامسونگ و آخرین مدل های گوشی تلفن همراه. اینجا را باید دید. یکی از مغازه داران اینجا که محصولات " MAC" را می فروشد گفت یک "هدست" بلوتوث دارد که تنها مشابه آن در فروشگاه های شرکت " اپل" در نیویورک است.

این خبرنگار آمریکایی افزود:" بر اساس نشانه های آشکاری از آنچه که ما دیدیم بخش های خاصی از جامعه ایرانی در فراوانی هستند.

وی درباره وضعیت سلامت و بیمارستان ها و کمبود دارو نیز گفت که به یک بیمارستان یهودی ها در جنوب تهران رفته است و به نقل از پرشک این بیمارستان گفت که پس از تشدید تحریم ها کمبود برخی داروها و تجهیزات پزشکی به یک معضل جدی برای بیماران و بیمارستان ها تبدیل شده است.

برنگام از دیگر بخش های تحت تاثیر قرار گرفته ایران در زمینه تحریم ها را صنعت قطعه سازی خودرو اعلام کرد و گفت از زمان تشدید تحریم ها این بخش نیز به شدت تاثیر پذیرفته است.

وی در این زمینه به خاطره خود از گفت و گو با یک جوان مهندس مکانیک در اصفهان اشاره کرد که پیش از تحریم ها در کار تولید قطعات موتور خودرو بود اما پس از تحریم ها مجبور شده است کار خود را تعطیل کند و نبوغ خود را در طراحی قطعات خودرو در طراحی کفش برای کارگاه پدرش به کار گیرد.

خبرنگار پی بی اس درباره سانسور اینترنت در ایران نیز گفت: در ایران دسترسی به برخی سایت ها محدود شده است و وقتی مثلا می خواهی وارد سایت فیسبوک یا توییتر بشوی یک صفحه باز می شود که می گوید دسترسی به این سایت امکان پذیر نیست و به جای این سایت های فیلتر شده، سایت هایی به شما پیشنهاد می شود که از نظر دولت ایران مجاز محسوب می شوند. ولی این فیلترینگ در عمل باعث نشده سایت ها محدود شود و شما اینجا به وسیله VPN ها می توانید محدودیت ها را دور بزنید و به سایت هایی که می خواهید دسترسی داشته باشید.

وی افزود:" منطق ایران در فیلتر کردن برخی سایت ها واقعا از یک الگوی مشخص پیروی نمی کند. مثلا سایت " NPR" (رادیو دولتی آمریکا) فیلتر است اما وب سایت شبکه " پی بی اس" فیلتر نیست. یا مثلا سایت شبکه " ان بی سی نیوز" آمریکا فیلتر نیست اما سایت شبکه " ای بی سی نیوز" فیلتر است . و از این جهت واقعا نمی توان به درستی درک کرد مبنای این فیلترینگ ها چیست.