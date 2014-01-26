معاون پارلمانی وزیر اقتصاد با بیان اینکه فاز ۲ هدفمندی یارانه‌ها فعلا اجرایی نمی‌شود، گفت: طرح تحول اصلاح ساختار مدیریت، گمرک، بیمه، بانک و مالیات به عنوان یک الزام اجرا می‌شود.