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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۴

فاز 2 هدفمندی یارانه ها اجرا نمی‌شود

معاون پارلمانی وزیر اقتصاد با بیان اینکه فاز ۲ هدفمندی یارانه‌ها فعلا اجرایی نمی‌شود، گفت: طرح تحول اصلاح ساختار مدیریت، گمرک، بیمه، بانک و مالیات به عنوان یک الزام اجرا می‌شود.

فارس: علی‌اصغر یوسف‌نژاد معاون پارلمانی وزیر اقتصاد امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با توجه به شرایط حاضر فعلا اجرایی نمی‌شود، در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر تحول اقتصادی گفت: طرح تحول اقتصادی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.

وی ادامه داد: دولت دنبال اصلاح ساختار مدیریت، گمرک بیمه و بانک است همچنین قانون اصلاح قانون مالیات‌ها در دستور کار مجلس قرار داد و در شرف نهایی شده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: اجرای طرح تحول اقتصادی یک اجبار است که باید انجام شود.

کد مطلب 2406490

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