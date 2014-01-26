تسنیم: الهام غفوری تهیه‌کننده «پایتخت 3» از بازدید مهدی فرجی مدیر شبکه اول سیما از مراحل ساخت این سریال در شیرخوارگاه شمال خبر داد و گفت: فرجی در سفر به شمال از جزییات مراحل ساخت و تولید این مجموعه نوروزی در جریان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه تا دو هفته دیگر کار تصویربرداری شمال کشور تمام می‌شود، افزود: تا 22 بهمن ماه و پایان قسمت ششم در شمال کشور خواهیم بود و در ادامه کار را در تهران دنبال می‌کنیم.

غفوری با اشاره به دلیل اینکه کار تولید سری جدید «پایتخت» را کمی دیرتر از سال‌های گذشته آغاز کردیم، یادآور شد: احتمالا ضبط تصاویر در ایام عید نوروز نیز پیگیری شود.

تهیه‌کننده «پایتخت 3» از منتفی شدن سفر گروه تولید به کشور ترکیه خبر داد و گفت: از تصویربرداری بخش خارجی در ترکیه صرف نظر کردیم و به احتمال زیاد لوکیشن‌ها را در ایران طراحی می‌کنیم تا کار در زمان تعیین شده به پخش برسد.

وی از تغییر دیگری در این مجموعه یاد کرد و افزود: ارسطو نیز همانند سالهای گذشته کامیون خود را دارد اما با این تفاوت که کامیون ارسطو را نیز عوض کردیم و تغییر داده‌ایم.