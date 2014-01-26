مجله مهر: «ایوب پیچ گوشتی»، «مهدی سیاه»، «داود خالدار»، «رضا غول»، «حمید زردک»، «حسین قاتل»، «مهدی فیل»، «کامبیر پلنگ»، «سجاد کوسه»، «محمود گراز» نام هایی بود که در صفحه شرارت در کنار عکس هایشان نوشته می شد. هدف این صفحه معرفی خلافکاران و اراذل و اوباش با عکس های عجیب و غریب بود. تصاویری که خلافکاران را با خالکوبی و اسلحه نشان می داد و حتی عکس هایی از روزهای زندانشان را هم منتشر کرده بود.

نمونه ای از عکس های منتشر شده در صفحه شرارت

البته پیش از صفحه شرارت، صفحه ای به نام اشرار در فیس بوک این کار را انجام می داد و بسیاری از عکس ها و مطالب صفحه شرارت هم مشابه اشرار بود. اتفاقی که قبلا هم در فیس بوک افتاده بود و خلافکارانی بودند که برایشان صفحه درست شده بود!

سردار حسین ساجدی‌نیا رییس پلیس تهران امروز اعلام کرده است که ساعتی قبل گرداننده صفحه‌ شرارت در فیسبوک توسط پلیس فتا شناسایی و توسط ماموران پلیس امنیت تهران دستگیر شده اند. به گفته ساجدی‌نیا گرداننده این صفحه در محل دستگیری اعتراف کرده و در حال حاضر در حال انتقال به مقر پلیس امنیت است.این اتفاق در جریان طرح پلیس برای برخورد با اراذل و اوباش افتاد که در جریان آن دیشب 88 نفر از اراذل و اوباش در سطح تهران دستگیر شدند.

ساجدی نیا ماه گذشته اعلام کرده بود که اعضای اصلی باند گرداننده این صفحه خارج از کشور هستند و دستگیری اعضای مرتبط با این افراد در داخل کشور در دستور کار پلیس قرار دارد.

حذف «شرارت»

صفحه شرارت اردیبهشت 92 راه اندازی شد و در مدت کوتاهی 30 هزار کاربر آن را لایک کردند. در بخش توضیحات این صفحه نوشته شده بود: «یکیمون حبسی و یکیمون بنگی، یکی‌ فقط یه عکس رو قاب، یکی‌ دیگه رو قبرش خاک!»

نوشتن اشعار رپ و اصطلاحات مربوط به خلافکاران، نوشته های این صفحه در کنار عکس های عجیب و غریب بودند که البته مدتی بعد کاربران ایرانی آن را از فیس بوک حذف کردند. در واقع کاربران با ارسال گزارش تخلف این صفحه (بلاک و ریپورت) آن را از روی این شبکه اجتماعی اخراج کردند.

اما با یک جست و جوی ساده در فیس بوک متوجه می شویم هنوز گروه هایی به این نام در این شبکه مجازی فعال هستند که البته مانند گذشته محتوای صفحاتشان به صورت عمومی منتشر نمی شود و تنها برای اعضای قابل دسترسی است. به نظر می رسد اشرار و اراذل و اوباش هم مانند بسیاری از مردم در حال تغییر روش های سنتی و وچ به شبکه های مجازی و اجتماعی هستند. اتفاقی که می تواند پیامدهای زیادی داشته باشد.