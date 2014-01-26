 اوکراین چطور صحنه جنگ شد؟/عکس

مجله مهر: درگیریهای روزهای اخیر در کییف،پایتخت اوکراین زمانی به اوج رسید که که گروهی از مخالفان با نارنجک صوتی و کوکتل مولوتف به ساختمان محل استقرار پلیس ضدشورش حمله کردند. این حمله،تقابل میان نیروهای امنیتی و معترضان که دست به شورش زدهاند را رقم زد. ویکتور یانوکویچ، رئیسجمهوری اوکراین برای پایان دادن به ناآرامیها در این کشور علاوه بر پیشنهاد سمت نخستوزیری به آرسنی یاتسنیوک، رهبر حزب مخالف سرزمین پدری آمادگی خود را برای انتصاب ویتالی کلیتشکو، از دیگر رهبران مخالفان به سمت معاونت نخستوزیر اعلام کرده است. مخالفان که حالا جنگی تمامعیار را در اوکراین به راهانداختهاند اما اعلام کردهاند که این پیشنهاد را تنها در صورت برآورده شدن همه خواستههایشان قبول خواهند کرد. مخالفان خواستار تصویب تفاهمنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا و آزادی زندانیان از جمله یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق این کشور هستند. برگزاری انتخابات زودهنگام از دیگر خواستهای مهم معترضان است. پس از مدتها تلاش رهبران اروپا برای متقاعد کردن اوکراین برای امضای توافقنامه همکاری،ویکتور یانوکوویچ، رییس جمهوری این کشور به صراحت اعلام کرد که نمیتواند روسیه را فدای همکاری با اتحادیه اروپا کند تا نشان دهد برای این کشور همچنان مسکو،یار قدیمی به حساب میآید.
توافقنامه همکاریهای سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپابا پیشنهادهای مختلف از جمله تأمین گاز، مانع از ادامه همکاریهای این کشور با روسیه میشد و کیاف را از مدار مسکو خارج میکرد. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه تأکید کرده بود که توافقنامه تجاری بین اوکراین و اتحادیه اروپا، تهدید بزرگی برای اقتصاد روسیه محسوب میشود. بر سر اوکراین میان روسیه و غرب دعوایی قدیمی جریان داشته است. این اعتقاد وجود دارد که کشورهای غربی جریان اعتراضهایی که از نوامبر ۲۰۰۴ تا ژانویه ۲۰۰۵ رخ داد و به انقلاب نارنجی مشهور شد را به راه انداختند تا ویکتور یوشچنکو،نامزد مورد علاقه خود را پس از مدتها آشوب و درگیری به قدرت برسانند. در داخل اوکراین هم شاید این جنگ بین شرق و غرب به خوبی قابل مشاهده باشد. در شرق این کشور همه چیز حتی تابلوها به زبان روسی است و در غرب با شهرهایی با معماری اروپا مواجه میشوید. شاید به خاطر همین سرگردانی میان شرق و غرب است که گروهی مانند روزهای گذشته در اوکراین برای امضای توافقنامه با اروپا تظاهرات میکنند و بخشی روسیه را بهترین متحد برای این کشور میخوانند.
اوکراین حالا روزهای مشابهی از ناآرامی را مانند آن زمان پشت سر میگذارد و باید دید این بار اوضاع در این کشور چطور رقم خواهد خورد.
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