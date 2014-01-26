تعلیق تحریم حمل نفت خام به کشورهای آسیایی

ایرنا: علی اکبر صفایی درباره آثار تعلیق تحریم ها بر نحوه فعالیت شرکت ملی نفت، گفت: براین اساس از این پس مانعی در ارائه پوشش های بیمه ای، خدمات بانکی و دیگر خدمات مرتبط با کشتیرانی بین المللی برای این شرکت در زمینه حمل نفت خام کشور برای شش کشور مقصد در سقف تعیین شده وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران افزود: بر اساس راهنمای اجرایی طرح اقدام مشترک توافق شده میان ایران و گروه ١+٥ که ٢٠ ژانویه (٣٠ دی امسال) از سوی دولت آمریکا منتشر شده از این تاریخ، تحریم های مرتبط با صادرات نفت خام ایران به حالت تعلیق در می آید.

وی با بیان اینکه دامنه این تعلیق ها، بخش های حمل و نقل، بیمه و همچنین نقل و انتقالات مالی مرتبط را نیز شامل می شود، گفت: هر چند بر اساس این راهنما شرایط تعلیق شامل حال اشخاص (حقوقی و حقیقی) که پیش تر در لیست تحریم خزانه داری آمریکا قرار گرفته اند، نمی شود، ولی شرکت ملی نفتکش (NITC) و شرکت ملی نفت ایران به صراحت از این قاعده مستثنی شده اند.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران افزود: بنابراین از این پس مانعی در ارائه بیمه، خدمات بانکی و دیگر خدمات مرتبط با کشتیرانی بین المللی برای این شرکت در رابطه با حمل نفت خام کشور به شش مقصد (چین، هند، ترکیه، تایوان، ژاپن، کره جنوبی) در سقف تعیین شده وجود ندارد.

وی درباره تعلیق تحریم پوشش های بیمه ای و کلوپ های پی اندآی عضو گروه بین المللی گفت: با توجه به این راهنما انتظار می رود تا این کلوپ ها نیز به زودی اقدام هایی برای هم مسیر شدن با سیاست های اجرایی دولت آمریکا اتخاذ کنند.

صفایی درباره اقدام های شرکت ملی نفتکش نیز گفت: اگرچه این تعلیق چراغ سبزی برای NITC است اما توقع ما بازگشت سریع نفتکش به بازار بین المللی و حمل و نقل نفت به همه نقاط دنیا علاوه بر شش مقصد مذکور است.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران ادامه داد: حضور NITC در بازار بین المللی حمل و نقل دریایی با استاندارد قابل قبولی که دارد منافع زیادی نه تنها برای کشورهای وارد کننده نفت و محصولات آن بلکه برای شرکت های بزرگ نفتی و صنعت نفت بین المللی در پی خواهد داشت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران اظهار امیدواری کرد: تا زمانیکه امکان حضور شرکت ملی نفتکش برای بازگشت به بازار بین المللی فراهم شود این شرکت همچنان زیر پوشش حمایت برای حمل محمولات صادراتی نفتی کشور قرار گیرد.