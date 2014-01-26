نمایش فیلم «چ» به 5 زبان

ایسنا: پژمان لشکری‌پور، مدیر پروژه فیلم «چ» در گفت‌وگویی‌ با اعلام این خبر، افزود: «پیش از این زیرنویس فارسی این فیلم برای نمایش آن برای افراد کم‌شنوا آماده شده بود. با توجه به حضور در بخش بین المللی جشنواره سی و دوم و مولفه‌های ساختاری و مضمونی خاص این فیلم، «چ» به زبان‌های انگلیسی، عربی، ترکی استامبولی و اسپانیولی زیرنویس شد.»

طبق اعلام سایت رسمی آخرین ساختهٔ ابراهیم حاتمی‌کیا، فیلم «چ» روایت ۴۸ ساعت از زندگی دکتر مصطفی چمران در قائله محاصره شهر پاوه توسط نیروهای ضد انقلاب است.

این فیلم آخرین ساختهٔ ابراهیم حاتمی کیاست که در جشنواره سی و دوم فیلم فجر حضور دارد.