موافقت با مدیرعاملی پروین در پرسپولیس

فارس: با تصمیم هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس و پس از چهارمین استعفای محمد رویانیان علی پروین به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس انتخاب شد.
از همین رو پس از تهیه صورتجلسهای این موضوع به اطلاع وزارت ورزش و جوانان رسید و از وزیر ورزش و جوانان پرسپولیسیها درخواست وقت ملاقاتی کردند. بالاخره با مساعدت وزیر ورزش و جوانان امروز محمدصادق اکبری رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس به مدت 60 دقیقه با گودرزی وزیر ورزش وجوانان دیدار کرد و گزارشی را از آخرین وضعیت باشگاه و انتخاب پروین به گودرزی داد. وزیر ورزش نیز ضمن حمایت از تصمیم هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که برای این تیم مردمی آرزوی موفقیت میکند و امیدوار است با تصمیمات منطقی هیأت مدیره این تیم بتواند جوابگوی میلیونها هوادار خود باشد.
با موافقت وزیر با مدیرعاملی پروین در باشگاه پرسپولیس، مقرر گردید که صورتجلسه به زودی به وزارت ورزش ارسال شود و حکم صادر شود.
پروین هم پس از موافقت وزیر ورزش اعلام کرده حاضر است که تا پایان فصل همه بدهیهای باشگاه پرسپولیس را بپردازد.
