قطع آب در صورت وقوع زلزله تهران

فارس: عزیزالله رجبزاده ظهر امروز در سمینار کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران در مناطق شهری که با حضور روسای جمعیت هلال احمر و نمایندگان فدراسیون صلیب سرخ برگزار شد گفت: یک هزار و 268 هکتار بافت فرسوده در تهران وجود دارد و در عین حال 650 هزار ساختمان به شیوه بنایی ساخته شده یعنی نظارت مهندسی روی آن وجود نداشته است.
وی با اشاره به اینکه قانونی برای ضوابط ساخت و ساز روی گسل در شهر تهران نداریم افزود: در برخی موارد در گودبرداریهای بیشتر از 10 متر ممکن است به یک گسل جدید بربخوریم. از طرفی بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی باعث ایجاد نشست در سطح شهر شده است.
رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران تصریح کرد: حتی سیستم حمل و نقل اضطراری در شرابط بحران کارآیی لازم را ندارد و در این زمینه قوانین الزامآور که بتوان در مواقع بحران به سرعت تصمیمگیری کرد را نداریم چرا که اراده ملی و باور عمومی در حوزه مدیریت بحران وجود ندارد.
رجبزاده فرسودگی انشعابات آب را یکی دیگر از مشکلات عنوان کرد و افزود: 9 هزار کیلومتر انشعاب آب در تهران وجود دارد که اکثرا قدمت بالا داشته و پوسیده است. در عین حال 29 مخزن کلرزنی برای تصفیه آب در تهران استفاده میشود که روزانه 3 تن کلر در آنها برای آب تهرانیها مصرف میگردد که خود هنگام وقوع زلزله منشاء خطر است و طبق برآوردها اگر زلزله 6 ریشتری در تهران رخ دهد 4 میلیون نفر برای 89 روز آب نخواهند داشت.
وی ادامه داد: همچنین 20 درصد گاز کشور در تهران مصرف میشود و 11 هزار کیلومتر انشعاب آب در لابهلای بافت شهری وجود دارد که هنگام وقوع زلزله خود میتواند مشکلآفرین باشد.
