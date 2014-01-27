پیکر میناچی به قم می رود

ایسنا: محمد بستهنگار، از دوستان نزدیک مرحوم ناصر میناچی، گفت: پس از عدم خاکسپاری مرحوم میناچی در حسینیه ارشاد، قرار شده است پیکر ایشان به قم منتقل شود تا در کنار پدرشان که در این شهر دفن هستند، به خاک سپرده شود.
به گفته بستهنگار، طبق وصیت خود مرحوم میناچی قرار بود او در محل حسینیه ارشاد دفن شود.
حتا مکان آن را از پیش تعیین کرده بود، اما شنبه شب (پنجم بهمنماه)، جنازه او به بهشت زهرا (س) انتقال یافت.
ناصر میناچی متولد سال ۱۳۱۰ در تهران و تحصیلکرده رشته حقوق، از یاران و همراهان علی شریعتی و از مؤسسان حسینیه ارشاد بود. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل دولت موقت، در کابینه مهندس بازرگان سمت «وزارت تبلیغات و جهانگردی» را عهدهدار بود که به خاطر تعلق خاطرش به نام حسینه ارشاد، نام این وزارتخانه را به وزارت «ارشاد ملی» تغییر داد.
با این حال امور مربوط به عرصه فرهنگ و هنر (تولیدات ادبی و هنری) در آن زمان زیرمجموعه وزارتخانه تحت امر میناچی نبود و عهدهدار آن وزارت آموزش عالی بود.
میناچی همچنین یکی از اعضای شورای تهیه پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که جلسات این شورا نیز در حسینیه ارشاد برگزار میشد.
ناصر میناچی صبح روز شنبه (پنجم بهمنماه) در سن ۸۲ سالگی و بر اثر عارضه قلبی درگذشت.
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