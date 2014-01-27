خانه ملت: سید حسین نقویحسینی با یادآوری جلسه یکشنبه شب (6بهمن) مجمع نمایندگان ادوار با فانی وزیر آموزش و پرورش، افزود: در جلسه شب گذشته ابتدا دکتر سبحانینیا دبیر فراکسیون نمایندگان ادوار، برگزاری این نشست را ایجاد زمینه همکاری بیشتر برای رفع مشکلات حوزه تعلیم و تربیت خواند.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش از دیگر سخنرانان این جلسه بود و درخواست همکاری بیشتر نمایندگان ادوار با وزارت آموزش و پرورش را داشت، یادآور شد: بعد از سخنرانی حجتالاسلام ناصری معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش نیز درباره برنامههای این وزارتخانه در حوزه امور پرورشی صحبت کرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با یادآوری حضور وزیر آموزش و پرورش و صحبتهای وی درمورد مسایل آموزشی کشور، تصریح کرد: مباحث مربوط به آموزش و پرورش و حوزههای اداری مالی آن از جمله مواردی بود که دکتر فانی به آن پرداخت همچنین وی به سوالات مطرح شده پیرامون مسایل آموزشی در کشور پاسخ گفتند.
وی، با تاکید بر اینکه یکی از سوالات مطرح شده در جلسه مذکور درباره تعطیلی پنجشنبههای مدارس بود، افزود: وزیر آموزش و پرورش اذعان داشتند که قرار نیست از سال آینده پنجشنبههای مدارس روز کاری باشد بلکه تاکید ما برآن است تا روزی بدون کیف و کتاب را برای دانشآموزان پیشبینی کنیم.
نقویحسینی یادآور شد: همچنین وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که در حال حاضر طرح پنجشنبههای بدون کیف و کتاب، از سوی مدارس داوطلب انجام شد و به طور حتم اگر این طرح موفقیتآمیز باشد آن را به سایر مدارس بسط خواهیم داد.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی، درباره جمعبندی صورت گرفته در جلسه یادشده، گفت: با توجه به برنامههای آموزش و پرورش و گستردگی این وزارتخانه قرار شد همه دست به دست هم دهند و با پیشنهادات سازنده و نقدهای منصفانه این وزارتخانه را در اجرای هرچه بهتر برنامههای خود یاری کنند.
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