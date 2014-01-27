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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۴

هوای تهران دوباره آلوده شد

دو روز که به دلیل وزش باد و البته افزایش دما، هوای پایتخت سالم شده بود، اما تراکم آلاینده های جوی موجب آلوده شدن هوا شده است.

خبرآنلاین: در زمستان ۹۲، تاکنون فقط سه روز هوا پاک بوده است؛ یک روز در دیماه، دو روز هم در بهمن ماه. حتی آلودگی هوا اجازه نداد که برف و بارانی که تمام ایران را فرا گرفته بود، به پایتخت برسد و اگر هم رسید،‌ آنچنان نبود که هوا اندکی سالم شود؛ حتی در هفته هوای پاک.

اما پس از دو روز که هوای تهران سالم بود و شاخص آلایندگی زیر عدد استاندارد و ۷۲ و ۸۵ بود، اما امروز شاخص به بالاتر از استاندارد رسید و روی عدد ۱۱۹ قرار گرفت؛ یعنی ناسالم برای گروه های حساس جامعه.

البته در روزهای گذشته که شرکت کنترل کیفیت هوای تهران،‌ اعلام می کرد هوا سالم است، اما وزارت بهداشت بر آلوده بودن هوا تاکید داشت. به هرحال صبح امروز با آلودگی شروع شد، مانند تمام روزهای ۳ ماه گذشته.

کد مطلب 2406512

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