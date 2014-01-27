ورود دام زنده ممنوع!

فارس: رئیس جدید سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد: متاسفانه فرهنگ دامداری در کشور هم طوری است که مرتب دامها جابجا می‌شوند و کوچ‌روی هم زیاد داریم و همه اینها شانس ابتلا به بیماری تب برفکی را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: بیماری تب برفکی مسری و فوق‌العاده زیان‌بار است و همواره منطقه‌ را تحت تاثیر قرار می‌دهد و کشور ما هم با این معضل مواجه است.

خلج گفت: بر اساس تاکید وزیر جهاد کشاورزی و تلاشی که بنده خواهم داشت، با اعمال موازین حاکمیتی سعی می‌کنیم مردم احساس امنیت بیشتری کنند و بزرگترین عامل تهدید کننده جمعیت دامی کشور که واردات دام زنده است را کنترل می‌کنم و جلوی ورود دام زنده به کشور و خصوصاً خروج آن از سیستان و بلوچستان به سایر استان‌های کشور جلوگیری می‌کنم.

رئیس جدید سازمان دامپزشکی کشور گفت: واردات دام زنده بزرگترین مخاطره و عامل تهدید کننده جمعیت دامی کشور است و درخواست می‌کنیم، کسانی که در زمینه واردات دام فعالیت می‌کنند منافع ملی را بر منافع فردی خود ترجیح دهند.

وی گفت: اولین مرحله فعالیت ما جلوگیری از واردات دام زنده خواهد بود تا در مرحله اول از مرزها وارد کشور نشود و اگر وارد شد، از انتقال آن به استان‌های دیگر جلوگیری می‌کنیم.