تابناک: این خبر را سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد. وی همچنین از 13هزار راننده متخلف دیگر خبر داد که خودروهایشان از ابتدای مهرماه توقیف و روانه پارکینگ‌ها شده‌اند.وی با اشاره به اینکه پلیس تخلفات شبانه را به‌صورت مستمر رصد‌کرده و در مقاطعی که با افزایش تخلف مواجه باشد نسبت به تشدید برخورد با رانندگان متخلف اقدام می‌کند، افزود: آمارها نشان می‌دهد از اول مهر‌ماه سال‌جاری تا‌کنون با حدود 500هزار تخلف شبانه در بزرگراه‌های پایتخت برخورد شده است که در پی آن حدود 13هزار خودرویی که رانندگان آنها 2تخلف حادثه‌ساز همزمان داشتند توقیف و روانه پارکینگ شدند.

به گفته رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بیشترین تخلفات شبانه، نقص در سیستم روشنایی شامل نداشتن چراغ، نقص چراغ یا استفاده از چراغ‌های زنون است. سردار رحیمی همچنین گفت: بر این اساس با حدود 34هزار راننده متخلف در این خصوص برخورد شد. در بحث سرعت غیرمجاز نیز با حدود 8000، سبقت 5000و حرکات مارپیچ با حدود 2200راننده متخلف برخورد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به برخورد با حدود 4500خودروی سنگینی که در لاین سرعت بزرگراه‌های پایتخت می‌راندند، افزود: در عین حال در این مدت و طی طرح‌های شبانه با حدود 8300مورد عبور از چراغ قرمز، بیش از 7000مورد عبور از خطوط ویژه، حدود 18هزار مورد عبور از محل ممنوع و حدود 1000مورد تخلیه غیرمجاز نخاله نیز برخورد شده است.

وی به آمار کشته‌ها و مجروحان حوادث رانندگی در ساعات شب در پایتخت اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد در نیمه دوم امسال بین ساعت 21:45تا 6بامداد شمار تصادفات فوتی 11درصد، جرحی 14درصد و خسارتی 4درصد و در مجموع حدود 7.3 درصد تصادفات رانندگی شبانه کاهش داشته است.

وی با اشاره به حادثه چند روز گذشته در اتوبان حکیم گفت: با توجه به این حادثه و چند حادثه دیگر در بزرگراه‌های پایتخت پلیس برخورد با تخلفات شبانه را تشدید کرده است که بر این اساس تنها طی 2شب گذشته حدود 500مورد خودروی متخلفان در بزرگراه‌های پایتخت توقیف و حدود 10هزار مورد نیز اعمال قانون شده‌اند.