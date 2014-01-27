ایسنا: محمد سعید نژاد - معاون وزیر راه و شهرسازی - با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این سازمان برای تبدیل بنادر تجاری به هاب ترانزیت، اظهار کرد: مجتمع بندری شهید رجایی به عنوان مهم ترین بندر کانتینری کشور و یکی از بنادر مهم منطقه، نیازمند رسیدگی و توجه بیشتر است تا با رجوع و ورود کالای ترانزیتی کشورهای مختلف نقش خود را به عنوان هاب منطقه‌ای (بندر کانونی) ایفا کند.

وی گفت: موقعیت استراتژیک این بندر موجب شده تا هر سال حجم قابل توجهی از کالاها اعم از مواد اولیه و کالاهای ساخته شده مانند پنبه، آهن، موادسوختی و نفتی و محصولات مورد نیاز خانواده ها از این بندر به کشورهای آسیای میانه و قفقاز ترانزیت شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به اینکه در مجتمع بندری شهید رجایی با وجود شبکه ریلی دو خطه تنها پنج درصد حمل و نقل کالا توسط خط راه آهن انجام می‌شود، افزود: امکانات قابل توجهی در این بندر طی سالیان گذشته فراهم شده که باید با رفع مشکلات صاحبان کالا و شرکت‌های حمل و نقل و رفع تنگناهای ریلی داخل بندر و شبکه راه آهن کشور این سهم را افزایش دهیم.

سعید نژاد تاکید کرد: باید اقدامات مدیریتی بیشتری برای رفع مشکلات بخش ریلی بنادر در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با افزایش میزان بهره وری، بهره گیری از ظرفیت‌های این بخش را توسعه دهیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از برداشته شدن تحریم‌های دریانوردی در بخش‌های مختلف خبر و توضیح داد: مشکلاتی در زمینه بیمه خطوط کشتیرانی به مقصد بنادر ایران داشتیم که براساس تصمیمات و بیانیه های صادر شده در تفاهم نامه اخیر ژنو و اجرایی شدن آن، شرایط برای تردد کشتی های بیشتر در یک شرایط ساده و متعارف به کشور فراهم است.

سعید نژاد خاطرنشان کرد: هم اکنون پیش‌بینی‌های لازم برای تخلیه، نگهداری و حمل کالا در سازمان بنادر و بنادر تابعه را انجام داده‌ایم تا با ورود کالاهای بیشتر و شرکت‌های بزرگ کشتیرانی به رونقی که مستحق این بندر است، دست یابیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط مساعد بین المللی در زمینه حمل و نقل دریایی و اقدامات زیربنایی صورت گرفته توسط سازمان بنادر و دریانوردی، جابجایی کالا و مسافر در بنادر هرمزگان رونق بیشتری یابد.