انتقال پروازهای حج به فرودگاه امام

ایسنا: با توجه به فرا رسیدن ایام اوج سفرها و تعطیلات نوروز 93، علیرضا جهانگیریان - رییس سازمان هواپیمایی کشوری - سومین بازدید خود را به بررسی وضعیت ترافیکی فرودگاه مهرآباد اختصاص داد تا ضمن شناسایی گلوگاه‌های ترافیکی، با همکاری شرکت فرودگاه‌های کشور و پلیس راهور ناجا معضلات ترافیک محدوده مذکور را برطرف کند.

وی در راستای کاهش بار ترافیکی محدوده فرودگاه مهرآباد خواستار برنامه‌ریزی و اقدامات مناسب به ویژه برای ایام اوج پروازها شد و تاکید کرد: با همکاری نهادهای ذیربط موضوع روانسازی ورودی فرودگاه، کاهش یا رفع ایستایی خودروها در محدوده مذکور از جمله احداث مسیر ویژه تردد تاکسی‌ها، طرح بهسازی پارکینگ‌ها و مسیرهای دسترسی به فرودگاه، برنامه‌های توسعه و بهسازی پیاده روها و معابر، همچنین جداسازی خطوط ورودی و خروجی مسافران و استقبال کنندگان با جدیت دنبال شود.

انتقال پروازهای حج عمره و تمتع به فرودگاه امام ضروری است

از آنجاکه پرواز حجاج همچنان از فرودگاه مهرآباد انجام می‌شود مشکلات ترافیکی منطقه ناشی از ترافیک شدید خودروهای مشایعت کنندگان و تاکسی‌ها در مسیرهای منتهی به فرودگاه مهرآباد تشدید شده است رییس سازمان هواپیمایی کشوری با بررسی این آسیب شناسی لزوم اتخاذ تدابیری جهت انتقال پروازهای حج عمره و تمتع به فرودگاه امام (ره) را ضروری دانست.

وی اعلام کرد: به زودی جلسه‌ای با حضور دست اندرکاران از جمله سازمان حج و زیارت و شرکت فرودگاه‌های کشور به منظور بررسی روند این امر برگزار خواهد شد تا ضمن مطالعه میزان پیشرفت و ایجاد زیرساخت‌ها، جدول زمانی انتقال پروازهای حج تهیه شود.