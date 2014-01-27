خانه ملت: محمد رضا رضایی کوچی در خصوص ابلاغ مصوبه آزاد سازی نقل و انتقال مسکن از سوی دولت اظهار کرد: دولت در مسکن مهر تصمیم داشت تا به تعهد و قرار داد هایی که با مردم داشته عمل کند و قرار شد وزارت راه و شهر سازی بعنوان نماینده دولت در این زمینه ورود پیدا کند.

وی ادامه داد: دولت می بایست طبق تعهدات خود در طرح مسکن مهر واحد ها را بر اساس مبلغ تعیین شده در اختیار مردم قرار می داد ولی به دلیل منافع مالی تصمیم گرفت تا توسعه و تکمیل واحد های مسکن مهر را به صورت آزاد در اختیار مردم قرار دهد

عضو کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:همچنان دولت باید به توسعه و تکمیل مسکن مهر بپردازد و در این زمینه مجلس همچنان بر حمایت از دولت تاکید دارد.

وی افزود: مسکن مهر برای اقشار آسیب پذیر جامعه است و آزاد سازی نقل و انتقال واحد های این طرح می تواند آسیب جدی را به مردم وارد کند و این در حالی است که چون دولت توانایی تکمیل واحد های طرح مسکن مهر را ندارد از زیر بار آن شانه خالی می کند.

رضایی کوچی تاکید کرد:هرگونه فروش و نقل انتقالات واحد های مسکن مهر از نظر حقوقی غیر قانونی است و در جلسه ای که در کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد این مصوبه مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ابراز کرد: با جابجایی ،خرید و فروش واحد های مسکن مهر تکمیل می شود و می تواند بحث اشتغال و رونق تولید کمک کند به طوری که در هر فاز از این طرح می توانند 700 نفر از جوانان مشغول به کار شوند.

نماینده مردم جهرم و فارس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر عرضه و تقاضا در طرح مسکن مهر یکسان نیست و در صورت اجرای این مصوبه دولت می تواند به تنظیم بازار این طرح کمک بسزایی انجام دهد.

وی گفت:یکی از مشکلات که این مصوبه بوجود خواهد آورد آن است که تکلیف پرداختی های مردم برای واحد های این طرح به دولت در حالت ابهام قرار می گیرد چون ممکن است مالکان تعاونی هایی را دراین خصوص تشکیل داده باشند که از نظر حقوقی مشکل پیدا می کند.

رضایی کوچی ابراز کرد: در حال حاضر که جوانان به ازدواج تشویق می شوند تامین مسکن از بعد روحی و روانی اهمیت ویژه ای دارد و دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد.

وی افزود: کمسیون عمران مجلس با شورای اسلامی با مصوبه آزاد سازی نقل و انتقال مسکن مهر مخالف است و مجلس بر حمایت از دولت جهت خانه دار کردن مردم تاکید دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: دولت در لایحه بودجه 93 اعتبارات لازم را برای طرح مسکن مهر تدارک دیده و در این راستا بر اساس مصوبه اخیر بانک مرکزی 35 میلیون تومان وام مسکن جهت خرید و فروش به مردم اعطا خواهد شد.