خانه ملت: رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به سخنان اخیر دکتر اخوان عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه تلویزیونی دیروز،امروز،فردا مبنی بر هوشمند نبودن سیستم فیلترینگ کشور اظهار کرد: اول باید از آقای اخوان پرسید که بحث هوشمند بودن فیلترینگ از نظر ایشان چیست.

وی ادامه داد: اگر هوشمند را بخواهند تعریف کنند منظورشان این است که دانه به دانه میشینند از پشت دستگاه صفحات را حذف می کنند یا این که سیستم را به آن دسته از مطالبی که به هر حال مورد بحث است را حساس می کنند ،خلاصه منظور ایشان از هوشمند نبودن سیستم فیلترینگ چیست؟

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه عنوان کرد: یک موقع سایتی را که مرتکب محتوای مجرمانه شده را کارشناسان رصد و آن را اعلام می کنند اما یک بحث دیگر آن است که در بحث فیلترینگ ما سیستم را حساس می کنیم به یک سری نکات، لغات که وقتی به آن میرسیم باید فیلتر شود.

وی افزود: این یک امر بدیهی است، وقتی فیلتر صورت می گیرد که کسی به سایت های فیلتر شده ای مانند فیس بوک دسترسی نداشته باشد اما با این حال دو دسته هستند که می توانند به این سایت ها دسترسی داشته باشند،اول کسانی که از فیلتر شکن استفاده می کنند و دوم آنهایی که مجوز دسترسی به سایت های فیلترشده دارند.

سبحانی فر در خصوص تفاوت دسترسی به سایت های فیلتر شد بین مردم و مسئولین کشور گفت:در بحث فیلترینگ برای مسئولین تعریف شده است که به کدام سایت بروند یا نروند ولی یک سری هستند مسئول یا غیر مسئول وقتی که سایتی فیلتر هست از طریق فیلترشکن یا راه های مختلف وارد سایت های فیلتر شده می روند.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص بودجه فیلترینگ درکشور گفت: هنوز بحث محاسبه هزینه فیلترینگ در کشور مطرح نشده است و در حال حاضر آماری در این رابطه در دسترس نیست و نیاز به محاسبه ندارد چون افراد با کمترین هزینه می توانند از سیستم فیلترینگ عبور کند.

وی تاکید کرد: سعی می کنیم سایت ها و شبکه های اجتماعی آن بخش هایی که قابل استفاده است را به راحتی در اختیار مردم قرار دهیم و آن بخش هایی که مضررات،معایب دارد و در تضاد با فرهنگ ماست را حذف کنیم.

سبحانی فر در خصوص سخنان اخیر مشاور رسانه ای رئیس جمهور مبنی بر انجام اقداماتی برای رفع فیلترینگ فیس بوک ابراز کرد: بحث این است که این موضوع با شفافیت مطرح نشده است مگر نه هر دو صحبت یک معنی دارد،آنچه آقای خرم آبادی تاکید بر شبکه های اجتماعی دارد، در جلسه ها مطرح شده است.

وی گفت: اصولی ست که هم دولت و کارگروه قبول دارد یعنی بخش ها یا شبکه هایی که مشکلات یا نا بهنجاری ها اخلاقی داشته و به اصول ما ،موارد اجتماعی،فرهنگی و مسائل اخلاقی ما آسیب وارد می کند این بخش ها در جلسات مطرح شده تا فیلتر شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آن بخش از شبکه هایی که قابل استفاده هستند و می توانند مفید باشد را در دسترس عموم قرار می گیرد و اگر آقای دکتر آشنا می گوید به این معناست که بخش هایی از یک شبکه که فیلتر شده که قابل استفاده بوده و برای جامعه مفید است در اختیار مردم قرار می گیرد و محتوای مضرر و غیر اخلاقی آن حذف می شود.

وی ادامه داد :در جلسه ای که با حضور وزرای محترم برگزار شد بحث شد که ما بیاییم آن بخش هایی از شبکه های اجتماعی که مسائل ضد اخلاقی را به دنبال دارد را فیلتر کنیم تا به سادگی در اختیار مردم قرار نگیرد و آن بخش هایی که قابل استفاده بوده و می تواند برای مردم مفید باشد در دسترسشان قرار گیرد.

سبحانی فر ابراز کرد:این طرح بررسی شد و نیاز بود تا بخش های فنی در این مساله وارد شوند از این جهت قرار شد که کار گروه فنی تشکیل شود تا این گونه موارد،تکنولوژی ها و نرم افزار ها را مورد بررسی قرار دهد که بتوانند با استفاده از سیستم نرم افزاری و فنی بخش های مضر فیلتر شود و بخش های مفید در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در خصوص اعمال سلیقه در بحث فیلترینگ تاکید کرد:کار گروه کاملا دموکراتیک هست، موضوعات بحث می شود و قضیه تحلیل می شود اگر مواردی باشد که به هر حال مصادق مجرمانه داشته باشد از زوایای مختلف بررسی می شود سپس رای گیری می شود که این باید فیلتر بشود یا نشود،مصداق مجرمانه دارد یا ندارد یعنی آنجایی که ظابطه و قانون به گونه ای است که شفاف در مورد آن بحث می کند استناد می شود به بند هایی که این موضوع مصادق مجرمانه دارد،در آنجایی که باید تشخیص افراد را مورد بررسی قرار بگیرد بعد از بحث، بررسی،تجزیه و تحلیل رای گیری می شود.

عضو کمیته تعیین مصایق مجرمانه اظهار کرد:در بحث جی میل، کار گروه که 13 نفر است و هر روز تشکیل نمی شود یعنی هر دو هفته یکبار است یا این که به دلیل اهمیت موضوع جلسه فوق العاده تشکیل می شود کارشناسانی که در این کار گروه کار می کنند این ها بر اساس ظوابط و مصادیقی که در اختیارشان قرار گرفته موارد را رصد می کنند.

وی ادامه داد:گاهی آنقدر مورد برای آن ها محرض هست که در کمیته رای گیری می کنند و با توجه به مورد و موضوع که منجر به بردن آبروی کسی یا خدشه دار کردن حیثیت افراد می شود سریع اقدام به فیلتر می شود و سپس در کارگروه مطرح می شود و ،در بحث جی میل هم قبل از آن که کارگروه تشکیل شود فیلتر شد.

سبحانی فر خاطر نشان کرد: در موارد مباحث دینی و مذهبی پس از انتشار فیلم موهن آمدند و آن را فیلتر کردند اما پس از دو روز کارگروه تشکیل شد نسبت به رفع فیلتر جی میل رای داد تا فیلترینگ آن بر طرف شد.

وی در خصوص رفع فیلترینگ شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توئیتر گفت: باید این موضوع مطرح شود که آیا از نظر فنی و نرم افزاری این امکان وجود دارد که بخش های مضر و ضد اخلاقی حذف شود یا خیر ؟ ابزار فراهم هست یا نه اگر این ابزار فراهم باشد قسمت های مضر حذف و مابقی در اختیار مردم قرار می گیرد.

نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد:فیلتر وی چت در خصوص در دسترس قرار داشتن افراد تا شعاع چند کیلومتری بود که الان بحثی که مطرح است، می توان این بخش را حذف و فیلتر کرد یا خیر تا به توان بخش های مضرر در اختیار مردم قرار نگیرد که باید در این خصوص کارشناسی شود تا مشخص شود آیا این امر امکان پذیر است یا خیر.