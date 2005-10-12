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۲۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۱۴

تابلوهاي تبليغاتي ضد اسلام در پايتخت اردن جمع آوري مي شود

تابلوهاي تبليغاتي ضد اسلام در پايتخت اردن جمع آوري مي شود

از ديشب، سه شنبه 8 رمضان همه تابلوهاي تبليغاتي كه بنوعي توهين به مسلمانان هستند، از معابر عمان، پايتخت اردن جمع آوري مي شوند .

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، دكتر سعد مناصير استاندارعمان كه بر اقدام برچيده شدن  تابلوهاي مذكور نظارت وكنترل دارد، گفت: اين اقدام به امنيت عمان بزرگ مي انجامد، اينكار كه از طرف  دو شركت تبليغاتي اردن  انجام شده بود، به منظور منفعت و سود شبكه هاي راديويي ورسانه هاي گروهي اجتماعي  به پخش و انتشار تصاوير اهانت آميز زنان ومردان مسلمان ازعمان ، پايتخت اردن پرداخت .

وي افزود: اين تبليغات به چهره زن محجبه و مرد مؤمني اشاره دارد كه زير آن نوشته شده بود "رنجديده"  ويا " ستم كشيده " . و اين  توهين به مسلمانان و اسلام است .

دكتر مناصير براي خبر گزاري اردن توضيح داد: كاركنان دو شركت مذكور به همراه مسئولين راديويي موارد اعلام شده را پذيرفت و با عدم قراردادن تبليغات توهين آميز به اسلام و مسلمانان در عمان، خواستار عدالتي كه موقعيت آنها را تضمين مي كند، شد .

مناصير درراستاي  برانگيخته شدن  احساسات ديني مسلمانان، گفت : درزمينه ديني و اسلامي سهل انگاري و اهمال ممكن نيست . اين شركت  قبل از اقدام بايد اجازه مي گرفت.

 ازسوي ديگر كميته امنيت با رياست استاندارعمان به منظور احترام به ماه مبارك رمضان وهمبستگي اردوهاي رمضانيه و حمايت از مسلمانان، شبها اقدام به گردش دوره اي در مسافرخانه ها، رستورانها، محله ها وغيره مي پردازد.

کد مطلب 240652

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