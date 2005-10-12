تابلوهاي تبليغاتي ضد اسلام در پايتخت اردن جمع آوري مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر"، دكتر سعد مناصير استاندارعمان كه بر اقدام برچيده شدن تابلوهاي مذكور نظارت وكنترل دارد، گفت: اين اقدام به امنيت عمان بزرگ مي انجامد، اينكار كه از طرف دو شركت تبليغاتي اردن انجام شده بود، به منظور منفعت و سود شبكه هاي راديويي ورسانه هاي گروهي اجتماعي به پخش و انتشار تصاوير اهانت آميز زنان ومردان مسلمان ازعمان ، پايتخت اردن پرداخت .

وي افزود: اين تبليغات به چهره زن محجبه و مرد مؤمني اشاره دارد كه زير آن نوشته شده بود "رنجديده" ويا " ستم كشيده " . و اين توهين به مسلمانان و اسلام است .

دكتر مناصير براي خبر گزاري اردن توضيح داد: كاركنان دو شركت مذكور به همراه مسئولين راديويي موارد اعلام شده را پذيرفت و با عدم قراردادن تبليغات توهين آميز به اسلام و مسلمانان در عمان، خواستار عدالتي كه موقعيت آنها را تضمين مي كند، شد .

مناصير درراستاي برانگيخته شدن احساسات ديني مسلمانان، گفت : درزمينه ديني و اسلامي سهل انگاري و اهمال ممكن نيست . اين شركت قبل از اقدام بايد اجازه مي گرفت.

ازسوي ديگر كميته امنيت با رياست استاندارعمان به منظور احترام به ماه مبارك رمضان وهمبستگي اردوهاي رمضانيه و حمايت از مسلمانان، شبها اقدام به گردش دوره اي در مسافرخانه ها، رستورانها، محله ها وغيره مي پردازد.